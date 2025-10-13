Mejoras en infraestructura

Educación: Provincia destinó más de 261 millones a 21 escuelas del departamento Rosario

El acto oficial se realizó en la Sede de Gobierno en Rosario y estuvo encabezado por el ministro de Educación, José Goity, acompañado por la secretaria General del Ministerio, María Martín, y la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis. También participaron equipos directivos y docentes de los establecimientos beneficiados, así como otras autoridades provinciales.