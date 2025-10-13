#HOY:

Educación: Provincia destinó más de 261 millones a 21 escuelas del departamento Rosario

El acto oficial se realizó en la Sede de Gobierno en Rosario y estuvo encabezado por el ministro de Educación, José Goity, acompañado por la secretaria General del Ministerio, María Martín, y la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis. También participaron equipos directivos y docentes de los establecimientos beneficiados, así como otras autoridades provinciales.

“Se está trabajando para que los chicos y chicas tengan las mejores condiciones para que los aprendizajes ocurran”, remarcó el ministro Goity.
El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Educación, entregó Fondos de Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI) por un total de $261.980.832,88 a 21 escuelas del departamento Rosario.

La medida tiene como objetivo fortalecer la infraestructura escolar mediante mejoras edilicias, adquisición de mobiliario y reacondicionamiento de distintos espacios educativos. Los establecimientos beneficiados se encuentran en las localidades de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Álvarez y Coronel Domínguez.

"Se está trabajando para que los chicos y chicas tengan las mejores condiciones para que los aprendizajes ocurran", remarcó el ministro Goity.

El acto oficial se realizó en la Sede de Gobierno en Rosario y estuvo encabezado por el ministro de Educación, José Goity, acompañado por la secretaria General del Ministerio, María Martín, y la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis. También participaron equipos directivos y docentes de los establecimientos beneficiados, así como otras autoridades provinciales.

Apoyo

“Se está trabajando para que los chicos y chicas tengan las mejores condiciones para que los aprendizajes ocurran”, destacó Goity durante la ceremonia. Además, agradeció el compromiso de docentes, directivos y del equipo de infraestructura del Ministerio y del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), “por el trabajo conjunto que realizan día a día para mejorar la calidad educativa”.

Por su parte, Martín resaltó la importancia del trabajo en equipo: “En conjunto podemos avanzar más rápido en mejorar la infraestructura escolar. Actualmente, en el marco del Programa Mil Aulas, hay 64 aulas en ejecución en el departamento Rosario, y se continúan con intervenciones integrales como la que se lleva adelante en el Normal N.º 1 de Rosario”.

Relevancia

Gallo Ambrosis subrayó la relevancia del diálogo con las comunidades educativas: “Sabemos del trabajo que realiza cada directivo y docente planteando las necesidades de cada escuela, y valoramos estas instancias donde podemos intercambiar ideas para seguir mejorando”.



Entre las autoridades presentes también se encontraban Virginia Gaibazzi, delegada de la Región VI del Ministerio de Educación; Mirta Arce, directora provincial de Infraestructura; Rubén Rosa, director provincial de Gestión Territorial; y Rocío Catalá, presidenta del FAE.

Instituciones beneficiadas

Rosario: Escuela Técnico Profesional Secundaria N.º 638: impermeabilización de talleres. Jardín de Infantes N.º 79 “Pedacito de Patria”: adecuación de instalación eléctrica. Escuela Primaria N.º 659 “General San Martín”: adecuación de depósito para uso pedagógico.

Escuela Primaria N.º 88 “Juana Manso”: reparación de patio de Nivel Inicial. Escuela Primaria N.º 85 “Esteban Echeverría”: reparaciones del sector Este.

Escuela Provincial de Cine y Televisión N.º 3021: adquisición de dos cámaras 4K. Escuela Especial N.º 2097 “Doctor Julio Maiztegui”: reacondicionamiento de cubierta de chapa. E.E.M.P.A. N.º 1306 “Roberto Fontanarrosa”: reparaciones de techos y paredes.

Escuela Técnico Profesional N.º 685 “Nuestra Señora de Luján”: refacción de aulas. Jardín de Infantes N.º 234 “Javier Villafañe”: reparación de sala docente, baños, cubierta, tanque y cisterna. CE.C.LA N.º 15: ejecución de escalera metálica.

Escuela Primaria N.º 77 “Pedro Goyena”: cambio de tres tanques de agua. Jardín de Infantes N.º 276: impermeabilización de techos. Escuela Secundaria N.º 435 “Doctor Luis María Drago”: vaciado, limpieza y reparación de tanque y refacciones varias. Escuela Secundaria N.º 243 “José Manuel Estrada”: reparación de persianas. Jardín de Infantes N.º 334: colocación de cielorraso y puerta.

Escuela Secundaria N.º 519 “Doctora Alicia Moreau de Justo”: reparación de cubiertas, cielorrasos y tanques de agua. Escuela Especial N.º 2014 “Luis Braille”: impermeabilización y cableado eléctrico.

Villa Gobernador Gálvez: Escuela Especial de Formación Laboral N.º 2134: armado de galería nueva, elevación de columna y estructura con perfil.

Coronel Domínguez: Escuela Primaria N.º 6060 “Coronel Rodolfo Domínguez”: adquisición de 20 mesas trapezoidales, 60 sillas preescolar y 2 escritorios docentes.

Álvarez: Escuela Primaria N.º 122 “Justina R. de Álvarez”: adecuación de instalaciones eléctricas y sanitarias.

Rosario
Educación
José Goity

