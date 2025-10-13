Vera celebró el 134° aniversario de la Unidad Regional XIX y el 48° del Comando Radioeléctrico

Frente a la sede de la Jefatura de la Unidad Regional XIX, en la ciudad de Vera, se llevó a cabo el acto conmemorativo por el 134° aniversario de la creación de esta dependencia policial y el 48° aniversario de la Sección Comando Radioeléctrico.
La ceremonia fue presidida por el jefe de Policía de la provincia de Santa Fe, director general Luis Pablo Martín Maldonado, acompañado por el jefe de la Unidad Regional XIX, director de Policía Eduardo Javier Arias.
También participaron autoridades policiales y penitenciarias de distintos departamentos: el asesor técnico de la Secretaría de Seguridad Pública, director general (R) Lino Gabriel Segretín; el jefe de la Unidad Regional IX (Dpto. General Obligado), Diego Nicolás Costanzo; el jefe de la Unidad Regional XII (Dpto. 9 de Julio), Cristian Marcelo Soto; el sub-jefe de la UR XIX.
El director de Policía Darío Javier Lacuadra; la subdirectora de Policía, Lic. Natalia Schmidt, en representación de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas”; el director de la Unidad Penal N° 10 Santa Felicia, subprefecto Roberto Zupel; y el jefe de la Unidad Operativa Reconquista Guardia, comisario Claudio Fernández, junto a jefes de Plana Mayor y Plana Especial.
El acto dio inicio con la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda de Música Ciudad de Vera. A continuación, se rindió homenaje al personal policial fallecido, con la colocación de una ofrenda floral a cargo del jefe de Policía provincial y del titular de la UR XIX, seguida de un minuto de silencio.
Posteriormente, el cura párroco Carlos Degiusti elevó una plegaria y bendijo las placas y distinciones que más tarde fueron entregadas al personal destacado por su labor.
En su discurso, el jefe de la Unidad Regional XIX, Eduardo Arias, destacó “el permanente acompañamiento de la Jefatura Provincial y del Ministerio de Seguridad”.
Al tiempo que valoró “el compromiso, la capacitación y el profesionalismo del personal que integra esta Unidad Regional, reflejado en la resolución de distintos hechos, operativos e identificaciones que permitieron reducir el índice interanual de delitos”.
Arias también subrayó la importancia de “las jornadas formativas que fortalecen la capacitación continua del personal en áreas específicas”.
El jefe de Policía de la provincia, Pablo Maldonado, felicitó a las autoridades locales “por la organización del acto y por el trabajo cotidiano de cada uno de los funcionarios policiales”. Además, resaltó “la labor conjunta con las distintas direcciones, como Guardia Provincial, Seguridad Rural y el Servicio Penitenciario, con el objetivo común de brindar una respuesta efectiva a la comunidad”.
El encuentro culminó con la entrega de distinciones al personal policial, en reconocimiento a su compromiso, esfuerzo y desempeño en el cumplimiento de sus funciones, reafirmando el espíritu de servicio que caracteriza a la fuerza.
