La verense Carla García es subcampeona mundial de Taekwondo

En la ciudad de Buenos Aires se desarrolló el Mundial de Taekwondo ITFU entre el 9 y el 12 de octubre, en el estadio Malvinas Argentinas de Argentinos Juniors, con la participación de delegaciones de 21 países.
La delegación santafesina tuvo una destacada actuación, especialmente la Academia Círculo Cerrado de Competición, dirigida por el maestro Sebastián Pinto, que logró un total de seis medallas: tres de oro, dos de plata y una de bronce.
Los campeones mundiales fueron Alfredo Oriolli, Carolina Bota y Joaquín Antunes; mientras que Jorge Iribarren y la verense Carla García se consagraron subcampeones. El podio se completó con el tercer puesto de Lucio González.
Carla García, nacida en Vera y radicada en la ciudad de Santa Fe, entrena en la mencionada academia y cumplió un sueño largamente acariciado desde que comenzó a practicar Taekwondo a los 15 años.
Tras 35 años de perseverancia, logró concretar su objetivo de competir en un Mundial y subirse al podio, alcanzando el título de subcampeona del mundo.
Emocionada por el logro, Carla expresó: “Fue muy emocionante recibir la medalla de manos de los grandes maestros del taekwondo. Sentí que era también un reconocimiento y homenaje a todas las veteranas que nos animamos a participar en un campeonato de este nivel”.
Además, no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer el acompañamiento recibido: “Estoy profundamente agradecida por todo el apoyo que me llegó desde tantos lugares y de tantas personas que pusieron su granito de arena para que yo pudiera llegar hasta aquí y vivir la enorme satisfacción de estar en el podio mundial”.
Hija del recordado Carlos García, creador de Montecarlo Publicidad, Carla heredó de su padre la pasión por la comunicación. Además de su faceta deportiva, ejerce con profesionalismo la locución en Mastermix, en la ciudad de Santa Fe.
