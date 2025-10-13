Borla llevó el debate constitucional a las aulas y recorrió el norte del departamento San Justo
“Los chicos me hicieron preguntas que habían preparado en clase sobre cómo fue el trabajo de cada comisión y las sesiones de la convención reformadora”, contó el legislador, quien valoró el interés y la participación de los alumnos en temas de actualidad institucional.
El legislador radical también siguió con el recorrido que en forma continua realiza por distintos distritos del departamento que representa en la Cámara Alta de la Legislatura Santafesina y a continuación se destacan las actividades en las localidades de Gobernador Crespo y Vera y Pintado.
El senador provincial y convencional constituyente Rodrigo Borla compartió con alumnos de la Escuela N° 6149 “Manuel Laínez” de San Justo su experiencia en la reforma de la nueva Constitución santafesina. Además, continuó su agenda de trabajo en distintas localidades del centro norte del departamento, donde mantuvo encuentros con instituciones y recorrió obras en ejecución.
Durante su visita al establecimiento educativo, Borla fue invitado por las autoridades para conversar con estudiantes de cuarto y quinto grado acerca del proceso de debate y consenso que dio forma a la nueva carta magna provincial.
“Los chicos me hicieron preguntas que habían preparado en clase sobre cómo fue el trabajo de cada comisión y las sesiones de la convención reformadora”, contó el legislador, quien valoró el interés y la participación de los alumnos en temas de actualidad institucional.
El legislador radical también siguió con el recorrido que en forma continua realiza por distintos distritos del departamento que representa en la Cámara Alta de la Legislatura Santafesina y a continuación se destacan las actividades en las localidades de Gobernador Crespo y Vera y Pintado.
Recorrida por el centro norte del departamento
Luego de la actividad educativa, el senador radical continuó su habitual recorrida por distintas localidades del departamento San Justo, con paradas en Gobernador Crespo y Vera y Pintado.
En Gobernador Crespo
En la segunda localidad más poblada del departamento, Borla visitó el Taller Manual N° 120, donde junto a las autoridades de la institución observó los avances en la construcción de una nueva aula. En el marco de la visita, hizo entrega de un set de herramientas adquirido mediante un Fondo de Asistencia para Necesidades Inmediatas (FANI).
Posteriormente, se reunió con dirigentes del Giuliani Football Club y de otras entidades deportivas locales, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto y acompañar los proyectos impulsados desde cada institución.
En Vera y Pintado
El recorrido continuó en Vera y Pintado, donde el legislador entregó dos equipos de aire acondicionado al SAMCo local. Además, inspeccionó la obra de construcción de una nueva aula en la Escuela Secundaria N° 315 “Mariano Moreno” y mantuvo un encuentro con representantes de diversas instituciones intermedias de la comunidad.
Con estas actividades, Borla reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la educación, las instituciones y el desarrollo local en cada rincón del departamento San Justo.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.