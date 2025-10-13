Por la Red de Innovación Local

Venado Tuerto fue certificada como primera Ciudad Eficiente de Santa Fe

El municipio que gobierna Leonel Chiarella recibió esta distinción que reconoce a los gobiernos locales que utilizan los recursos públicos de forma estratégica, innovadora y sostenible, transforman la gestión pública en un motor de oportunidades y bienestar para la ciudadanía.