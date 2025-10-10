La inflación en Venado Tuerto llegó al 2% en septiembre

El Centro de Estadísticas de la Facultad Regional Venado Tuerto dio a conocer el dato inflacionario correspondiente a septiembre, que registró un incremento mensual de 2%, levemente superior al 1,8% observado en agosto.
El rubro Indumentaria fue el que más subió, seguido por Transporte y Comunicaciones. El índice local mantiene una leve tendencia al alza y ya suma 24,6% en los primeros nueve meses del año.
De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un 24,6% en lo que va de 2025, mientras que la variación interanual trepó a 34,87%.
Según el informe, las divisiones que más influyeron en el aumento general fueron Indumentaria (3%), impulsada por los precios de la nueva temporada; Transporte y Comunicaciones (2,6%), con fuertes subas en combustibles; y Esparcimiento (2,2%), debido al incremento en cuotas sociales y espectáculos.
Les siguieron Alimentos y Bebidas (+2%), Vivienda y Servicios Básicos (+1,9%), Atención Médica y Salud (+1,8%), Bienes y Servicios Varios (+1,7%), Educación (+1,4%) y Equipamiento y Mantenimiento del Hogar (+0,7%).
El comportamiento del índice local muestra una tendencia de estabilidad con leves oscilaciones durante todo el año.
Las variaciones mensuales registradas en Venado Tuerto fueron:
Enero (2,9%), febrero (2,7%), marzo (2,9%), abril (2,4%), mayo (1,9%), junio (1,8%), julio (2,1%), agosto (1,8%) y septiembre (2%).
Aunque los valores permanecen dentro de una franja moderada, el incremento acumulado supera el 24%, lo que refleja la persistencia de aumentos en rubros sensibles del consumo familiar.
Expectativas a nivel nacional
A nivel país, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el próximo martes 14 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre.
Las principales consultoras privadas estiman que la inflación nacional se ubicará por encima del 2%, rompiendo la desaceleración observada en los meses previos.
La consultora Eco Go proyectó una suba de 2,4% mensual, aunque aclaró que el dato es preliminar y podría sufrir ajustes.
El informe señala además que factores como la incertidumbre política tras las elecciones, la falta de señales económicas claras y los vencimientos de deuda de gran magnitud previstos para enero, presionaron el tipo de cambio y contribuyeron a sostener la inflación en niveles elevados.
En ese contexto, el estudio local refleja que, pese a la relativa estabilidad, la inflación sigue siendo un desafío para los hogares venadenses, especialmente en rubros como indumentaria, alimentos y transporte, que continúan mostrando incrementos por encima del promedio general.
