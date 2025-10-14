En un acto histórico, Sastre juró lealtad ante la nueva Constitución de Santa Fe

En un hecho trascendental para la historia de la ciudad de Sastre, este lunes las instituciones locales, junto a la ciudadanía en general, juraron lealtad a la nueva Constitución de Santa Fe, sancionada el pasado 10 de septiembre.
Fue en la tarde de este lunes en Plaza Independencia. El arco político local, instituciones de la ciudad y la comunidad en general participaron de la ceremonia cívica donde mostraron un fuerte compromiso con la flamante Carta Magna provincial.
«Sastre acompaña con convicción este proceso. Creemos en una provincia que crece desde cada una de sus ciudades y pueblos, que respeta la diversidad, valora el trabajo cotidiano y sostiene la participación como eje de toda política pública», subrayó la intendente de la cabecera del departamento San Martín, María del Carmen Amero, quien estuvo al frente del acto realizado en Plaza Independencia.
La ceremonia, que forma parte del calendario de jura provincial, convirtió a Sastre en el foco de la escena institucional en el centro oeste santafesino. El emotivo acto congregó a autoridades locales, representantes de instituciones y vecinos, quienes reafirmaron su compromiso con la flamante Carta Magna provincial.
Durante su discurso, Amero destacó que la nueva Constitución entrega mayor legitimidad a la ciudadanía y simboliza «mucho más que una actualización normativa». «Es la reafirmación de los valores democráticos, del compromiso con el bien común y de la voluntad colectiva de seguir construyendo una provincia más justa, moderna y participativa», expresó.
El acto contó también con la presencia del senador departamental Esteban Motta, miembros del gabinete municipal, el cuerpo legislativo y representantes de las Fuerzas de Seguridad, Bomberos Voluntarios, establecimientos educativos y diversas instituciones locales, quienes mostraron un claro signo de compromiso con el nuevo marco legal.
Améro remarcó que «la autonomía municipal que la nueva Constitución consagra es un reconocimiento al esfuerzo de las comunidades locales, que día a día impulsan el desarrollo con responsabilidad y compromiso». Por su parte, Motta señaló: «Este es el nuevo contrato social de nuestra provincia. Pasaron 60 años desde aquella carta, esto es fruto del consenso y del diálogo».
La jura colectiva simboliza la adhesión de la ciudad y su comunidad a los principios y derechos establecidos en la Constitución reformada, marcando un nuevo tiempo en la vida política e institucional. «Es una Carta Magna de avanzada que abre la democracia al pueblo de Santa Fe, pone límites fuertes a la política provincial y amplía derechos que no existían hasta ahora», agregó el legislador.
El evento se inscribe en la serie de juramentos que se realizan en toda la provincia tras la entrada en vigencia del nuevo texto constitucional. «Viene a escuchar y a poner a nuestra provincia en modernidad con el resto del país», puntualizó Motta.
En el cierre, la intendente Amero afirmó: «Después de más de seis décadas, los santafesinos volvemos a encontrarnos bajo un nuevo pacto institucional que actualiza nuestros derechos, fortalece y reconoce el protagonismo de cada comunidad local». Y concluyó: «Incorpora avances trascendentales, amplía garantías, promueve transparencia, afianza la autonomía municipal y renueva la esperanza de un Estado más cercano, eficiente y al servicio de su gente».
