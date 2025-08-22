Provincia continúa con los trabajos para la terminación de 24 viviendas en Suardi
“Estas viviendas estaban paralizadas y, con la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, volvimos a ponerlas en marcha y hoy avanzan para convertirse en el hogar de 24 familias”, destacó el ministro Lisandro Enrico.
Las viviendas se construyen en la manzana delimitada por las calles San Martín, Santiago Gilli, Mario Locatelli y Pasaje Público.
El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Secretaría de Hábitat y Vivienda, continúa con los trabajos para la terminación de 24 viviendas en Suardi (departamento San Cristóbal). El proyecto habitacional se encontraba paralizado al inicio de la gestión y fue licitado nuevamente en noviembre de 2024 para su finalización.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, recordó que “estas viviendas, cuando comenzamos la gestión junto al gobernador Maximiliano Pullaro, se encontraban paralizadas. Tuvimos que hacer una nueva licitación para poder terminarlas y esos trabajos hoy presentan un 40% de avance para que pronto estén listas”.
Las viviendas se construyen en la manzana delimitada por las calles San Martín, Santiago Gilli, Mario Locatelli y Pasaje Público.
"Esta iniciativa se enmarca en la política habitacional que impulsa el gobernador, con la que buscamos garantizar el acceso a una vivienda digna, generar empleo local y fortalecer el arraigo en cada rincón del territorio santafesino, en un contexto en el que el gobierno nacional ha abandonado el financiamiento de sus obras", valoró Enrico.
Por su parte, el senador Felipe Michlig destacó y agradeció “el trabajo de todo el equipo del gobierno que conduce Maxi Pullaro y del Ministerio de Obras Públicas a cargo de Lisandro Enrico, y particularmente al de la DPVyU".
Finalmente, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, señaló que “es importante seguir haciendo viviendas en el interior de la provincia, este interior productivo que es el motor de nuestra Santa Fe, donde tenemos una demanda de vivienda muy fuerte”.
Viviendas para 24 sueños suardenses
El proyecto contempla la construcción de 22 viviendas de 65 m² con dos dormitorios, y otras 2 casas adaptadas para personas con discapacidad motriz, de 70 m².
Las viviendas se construyen en la manzana delimitada por las calles San Martín, Santiago Gilli, Mario Locatelli y Pasaje Público.
Con un plazo de ejecución previsto de ocho meses, el gobierno provincial invierte más de $1.000 millones para los trabajos de finalización de las 24 viviendas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.