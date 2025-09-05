En la vanguardia

Venado Tuerto: cómo será el sorprendente tambo robotizado del Agrotécnico

El Centro Agrotécnico Regional (CAR) de Venado Tuerto realizó este viernes una conferencia de prensa para anticipar la inauguración del primer tambo robotizado del país en una institución educativa que integra los tres niveles. La presentación oficial será el 14 de septiembre y crece la expectativa por la presencia de Luis Landriscina.