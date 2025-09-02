Departamento Las Colonias

El Tiro Federal de San Jerónimo Norte abre sus renovadas líneas de tiro

El ex Tiro Suizo se prepara para un fin de semana histórico. Este sábado 13 y domingo 14 de septiembre, una de las instituciones más antiguas de la región, se viste de gala para la inauguración de sus renovadas líneas de tiro y un torneo de fusil sin precedentes en más de 50 años.