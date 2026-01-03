Para toda la familia

Propuesta para el verano: cine bajo las estrellas en el Tiro Federal de Humboldt

En el marco de las actividades recreativas de verano, Humboldt vuelve a apostar por el cine al aire libre con una propuesta pensada para toda la familia. El jueves 8, el Patio de la Sala Tiro Federal será escenario de una función especial con entrada libre y gratuita, que combina entretenimiento, encuentro comunitario y un gesto solidario.