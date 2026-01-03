Propuesta para el verano: cine bajo las estrellas en el Tiro Federal de Humboldt
En el marco de las actividades recreativas de verano, Humboldt vuelve a apostar por el cine al aire libre con una propuesta pensada para toda la familia. El jueves 8, el Patio de la Sala Tiro Federal será escenario de una función especial con entrada libre y gratuita, que combina entretenimiento, encuentro comunitario y un gesto solidario.
La cita será el jueves 8, a partir de las 20:30 horas, en el Patio de la Sala Tiro Federal. Foto: Archivo
Las Vacaciones de Película regresan a Humboldt con una nueva edición que promete una noche diferente, al aire libre y en un entorno pensado para compartir en familia. La cita será el jueves 8, a partir de las 20:30 horas, en el Patio de la Sala Tiro Federal, donde se proyectará la reconocida película animada de Disney “Lilo & Stitch”.
La iniciativa invita a vecinos a disfrutar del cine en un formato distendido, ideal para las noches de verano, reforzando el valor del encuentro y el disfrute colectivo.
Una historia que emociona y deja mensaje
La película elegida narra la historia de Stitch, un personaje que llega a la Tierra intentando pasar desapercibido, y Lilo, una niña hawaiana que lo adopta sin imaginar el vínculo que se formará entre ambos. A lo largo del relato, la película aborda valores como la familia, la amistad, la empatía y el amor, convirtiéndola en una opción ideal para grandes y chicos.
La cita será el jueves 8, a partir de las 20:30 horas, en el Patio de la Sala Tiro Federal. Foto: Archivo
Entrada libre y una propuesta solidaria
La función será de entrada libre y gratuita, aunque quienes lo deseen podrán colaborar con la donación de útiles escolares, sumando así un gesto solidario a la propuesta cultural. Además, durante la noche habrá servicio de bar y buffet, ofreciendo opciones para acompañar la proyección.
Desde la organización recomiendan asistir con reposera, manta o almohadón, para disfrutar cómodamente de la función y vivir plenamente la experiencia del cine al aire libre.
Verano, cultura y comunidad
La actividad forma parte de las propuestas recreativas pensadas para el receso estival, con el objetivo de generar espacios accesibles de entretenimiento, fortalecer los lazos comunitarios y promover actividades culturales para todas las edades.
Una noche de cine, verano y diversión espera a las familias de Humboldt, en una invitación a compartir, relajarse y disfrutar juntos de una historia que sigue conquistando generaciones.