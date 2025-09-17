De la infracción al aporte comunitario: un vecino ayuda a limpiar minibasurales en Venado Tuerto

El Gobierno de Venado Tuerto informó que un vecino que había sido identificado arrojando basura en un lugar prohibido cumple hoy con su sanción a través de tareas comunitarias. La medida consiste en la limpieza de cuatro minibasurales en distintos sectores de la ciudad, como parte de una política que busca concientizar y promover el respeto a las normas de higiene urbana y cuidado del ambiente.
En este marco, el infractor reconoció públicamente su error y valoró la posibilidad de transformar la sanción en una acción positiva. “Está bueno que esto no sea solo un reto, sino una forma de tomar conciencia. Entiendo el error y me hago cargo. Me parece importante reconocerlo y ayudar a que la ciudad esté más limpia”, expresó el joven a través de un video difundido en las redes sociales.
Desde el Municipio subrayaron que este tipo de medidas apuntan a visibilizar conductas indebidas y, al mismo tiempo, ofrecer instancias de reparación que aporten al bien común. “Cada paso suma para seguir construyendo una ciudad más limpia y ordenada”, remarcaron desde el Gobierno de Venado Tuerto.
Asimismo, recordaron que estas acciones se enmarcan dentro del plan integral de cierre del basural y de prevención de nuevos focos de contaminación, e invitaron a los vecinos a sumarse a la construcción de una comunidad más consciente y responsable.
