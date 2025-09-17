Se licita la ampliación y refacción del SAMCo de Gobernador Crespo
"Personalmente, al igual que la comunidad de este efector de salud y toda la población, tenemos grandes expectativas de que esta obra se concrete", expresó Borla, y añadió que "va a significar un avance muy importante no solo en materia de infraestructura, sino que también conllevará una mejor prestación de los servicios médicos".
Una inversión histórica de más de 1.600 millones de pesos para el sistema de salud del Departamento San Justo se concretará el próximo martes, 23 de septiembre, con la licitación pública para la ampliación y refacción integral del SAMCo Dr. Carlos Boratti de Gobernador Crespo.
Este proyecto, largamente esperado por la comunidad, promete transformar la infraestructura sanitaria local y mejorar significativamente la atención médica.
El acto de apertura de sobres se llevará a cabo al mediodía en las propias instalaciones del centro de salud, un evento que subraya la importancia del proyecto para la región.
Un plan de inversión integral en el departamento
El presupuesto oficial para las obras, actualizado a abril de este año, asciende a $1.684.000.000. Los detalles del pliego de bases y condiciones están disponibles en la página oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, lo que garantiza la transparencia del proceso.
La obra no solo incluirá la ampliación del edificio, sino también una refacción completa de las instalaciones existentes.
El senador Borla también aprovechó la oportunidad para contextualizar este proyecto dentro de un marco de inversión más amplio en el Departamento San Justo.
Al recorrer otros centros de salud de la región donde se están realizando obras similares, el titular del bloque Unidos en el Senado provincial remarcó el compromiso con el área sanitaria.
"Este año ha habido una gran inversión en el territorio", aseguró Borla, citando "obras en el principal efector de la ciudad de San Justo, esta millonaria licitación para Crespo, la adquisición permanente de insumos, pero sobre todo la incorporación histórica de cinco nuevas ambulancias cero kilómetros".
