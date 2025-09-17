Histórica inversión en salud

Se licita la ampliación y refacción del SAMCo de Gobernador Crespo

"Personalmente, al igual que la comunidad de este efector de salud y toda la población, tenemos grandes expectativas de que esta obra se concrete", expresó Borla, y añadió que "va a significar un avance muy importante no solo en materia de infraestructura, sino que también conllevará una mejor prestación de los servicios médicos".