Ramona: con recursos de Obras Menores, construirán un espacio de acompañamiento y aprendizaje

El nuevo edificio, que se ubicará junto a la administración comunal, fue gestionado por el Secretario de Comunas, Horacio Ciancio, y promovido por el Senador Alcides Calvo. Este espacio estará dedicado a actividades de acompañamiento, contención y aprendizaje, con un enfoque especial en la niñez.
La sala albergará al Gabinete Psicopedagógico, un recurso fundamental para la educación local. Además, su diseño versátil permitirá una multiplicidad de usos, como talleres y asistencia a la comunidad.
El proyecto no solo mejorará la infraestructura, sino que también renovará la imagen del sector, reemplazando antiguos galpones por un edificio moderno y funcional.
Esta inversión en obra pública refuerza el compromiso con el desarrollo económico y la calidad de vida de los habitantes de Santa Fe. La nueva sala será un espacio moderno y confortable, diseñado para la formación continua, el desarrollo de habilidades y el fomento del conocimiento en la comunidad.
Ramona se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable, una iniciativa global que busca reducir el uso del auto y promover alternativas de transporte más eficientes y menos contaminantes. Del 16 al 22 de septiembre, se llevarán a cabo diversas actividades que fomentan el uso de la bicicleta y la caminata.
Las acciones, diseñadas junto a instituciones educativas, religiosas y deportivas, tienen como objetivo reflexionar sobre nuestros hábitos y su impacto ambiental. Durante esta semana, la comuna ofrecerá sus bicicletas de uso público, lanzará los nuevos "caminos escolares seguros" y cerrará la jornada, el lunes 22, con el Día Mundial sin Auto, un día simbólico para experimentar una urbanidad con menos vehículos en la calle.
Con la presencia del presidente comunal José Barbero, se llevó a cabo en Sunchales la segunda ronda de las Jornadas de Gobernanza Hídrica. Organizado por la Secretaría de Recursos Hídricos de Santa Fe, el encuentro busca fortalecer la capacidad de respuesta local ante el riesgo hídrico y eventos climáticos extremos.
La jornada ofreció herramientas para la mitigación y gestión de contingencias, a través de la planificación de obras, ordenamiento territorial y sistemas de alerta temprana. El objetivo es que las localidades puedan responder de manera más eficaz y coordinada frente a fenómenos como crecidas o lluvias torrenciales.
