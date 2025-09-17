Sastre busca su bandera: lanzan concurso para elegir el símbolo de la ciudad

La Municipalidad de Sastre y el Área de Cultura abrieron la convocatoria a un concurso para que la ciudad, en vísperas de su 140° aniversario que cumplirá en 2026, elija su bandera oficial.
La cabecera departamental lanzó una convocatoria para elegir su insignia. La mejor propuesta se llevará medio millón de pesos. Además, habrá dos menciones espaciales que repartirán premios en efectivo.
La iniciativa busca fortalecer el sentido de identidad y pertenencia de la comunidad, invitando a todos los vecinos e instituciones locales a participar con sus ideas y creatividad. Habrá medio millón de pesos para el proyecto ganador y otras dos menciones especiales con premios en efectivo. El tiempo para acercar la simbología será hasta el 28 de noviembre. Un jurado, tras dos semanas de análisis, anunciará a los ganadores el 13 de diciembre.
A través de esta iniciativa, la cabecera del departamento San Martín busca que su futura bandera represente la esencia de Sastre, su historia, valores y proyección.
«El objetivo es que nuestra bandera exprese y sintetice en el diseño los antecedentes y legado histórico, diversidad cultural, tradiciones, aspectos geográficos, espacios públicos y monumentos históricos, expresiones artísticas, pasiones y fuerzas», explicó Marchese, secretaria de Cultura del Municipio, en diálogo con este medio.
Las bases del concurso establecen que los interesados tienen tiempo para presentar sus diseños hasta el 28 de noviembre. Los trabajos se pueden entregar en el Área de Cultura de la Municipalidad, en un sobre cerrado con un seudónimo. «Para presentar el proyecto hay tiempo hasta fines del penúltimo mes del año. Finalizado ese plazo, y hasta el 13 de diciembre, se analizarán las diferentes propuestas. Ese día, que es fecha en el cual la Provincia aprobó la traza oficial de la localidad allá por 1886, se darán a conocer los ganadores», adelantaron desde la organización.
Cada proyecto deberá contener una fundamentación de los colores utilizados, la simbología y todo lo que acompañe a la bandera.
Un jurado de expertos compuesto por el cuerpo legislativo (seis concejales), la intendente del Municipio, diseñadores gráficos, profesores de historia, la directora del Museo y periodistas locales será el encargado de evaluar cada una de las propuestas. «El ganador tendrá como premio $500.000. Además se entregará una mención al primer mejor diseño ($250.000) y al segundo mejor diseño ($150.000)», destacó la secretaria de Cultura.
Este concurso no es sólo una competencia, sino una oportunidad para que cada sastrense deje su huella en un símbolo que representará a la ciudad de ahora en adelante. La bandera elegida ondeará en edificios públicos y se convertirá en un emblema del orgullo y la historia de la cabecera departamental. «La idea es que se presente en 2026, año donde se conmemorarán los 140 años de la fundación de la localidad si tomamos el 13 de diciembre de 1886 como fecha por la oficialización de la traza. Además se cumplirán 40 años de que Sastre fue nombrada ciudad», sostuvo la funcionaria municipal.
Podrán participar aquellas persona que hayan nacido en la ciudad y quienes vivan en la localidad y tengan su domicilio en Sastre. «Hay mucha gente que vivió acá, se fue por diferentes razones pero quieren a la localidad, sienten un arraigo muy fuerte. Entonces también pueden participar de este concurso», especificaron. Los participantes deberán ser mayores de 16 años y la presentación al concurso puede realizarse de forma individual, grupal (no más de cinco personas), o institucional.
