Venado Tuerto es de las pocas ciudades de Argentina con jardines maternales nocturnos
En algunas localidades del país ya funcionan guarderías nocturnas para hijos de padres que trabajan de noche. La iniciativa busca dar respuesta a una necesidad social creciente y plantea interrogantes sobre su posible aplicación en ciudades del interior.
El jardín Rayito de Sol venadense, donde funciona el turno nocturno, festejó hace poco sus 50 años de vida. Foto: archivo
En distintos puntos del país comenzaron a surgir jardines maternales con turno nocturno, una modalidad que busca acompañar a familias cuyos horarios laborales no coinciden con el sistema educativo tradicional. La experiencia todavía es limitada, pero ya funciona en algunos espacios y aparece como una respuesta concreta para trabajadores que cumplen tareas por la noche.
La propuesta está pensada para niños desde los 45 días hasta los 3 años, especialmente hijos de padres que trabajan en horarios nocturnos o rotativos. En muchos casos, se trata de personal de salud, gastronómicos, seguridad o empleados de servicios que no cuentan con redes familiares para el cuidado de los más pequeños durante esas horas.
La lógica de estos espacios es similar a la de un jardín maternal tradicional, pero adaptada a otro ritmo.
Una solución para familias con horarios nocturnos
La lógica de estos espacios es similar a la de un jardín maternal tradicional, pero adaptada a otro ritmo. Mientras los adultos cumplen su jornada laboral, los niños permanecen en la institución con actividades acordes a su edad, alimentación y descanso supervisado.
La iniciativa surgió como una alternativa frente a una problemática concreta: muchos padres y madres deben trabajar de noche y no tienen con quién dejar a sus hijos. En ese contexto, los jardines maternales nocturnos se presentan como una herramienta de contención social y educativa.
Incluso algunas jurisdicciones comenzaron a ensayar programas piloto que extienden el horario de los jardines hasta la noche para acompañar a quienes trabajan o estudian en ese turno.
Una necesidad que también se discute en el interior
Aunque la experiencia todavía se concentra en grandes centros urbanos, el debate sobre este tipo de servicios empieza a aparecer también en ciudades intermedias.
En Venado Tuerto hay ocho jardines de infantes (con 44 salas) de gestión municipal. “Tenemos una población importante de chiquitos en los jardines. Veíamos que nos pasaba que alguien venía y nos preguntaba por alguna guardería gratuita porque estudiaba o trabajaba de noche. Decidimos abordar el desafío”, explicó al respecto la secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural, Miriam Carabajal.
Abrieron dos convocatorias de inscripción en 2022: “Una en el norte y la otra en el sur de la ciudad. Tuvimos mucha convocatoria en el sur, que tiene el parque industrial, y así fue que decidimos abrir la sala nocturna, el 23 de mayo de 2022”.
Según contó, “el jardín se llama 'Rayito de sol' y está en el barrio Victoria. Es un barrio popular, de trabajadores. Una zona dividida por la vía”.
La envergadura del dispositivo contrasta con el número de familias que por ahora lo aprovechan. Son 10 o 15 chicos por jornada. “Pero es una política pública que humaniza al Estado. Tal vez acompañamos a pocas familias, pero les cambia la vida”, afirmó.
Acorde al formato de los jardines maternales, eligieron un horario flexible, en base a la necesidad puntual de cada familia. "Quizás la persona precisa dejar a su hijo una hora. Quizás dos o más, o quizás toda la jornada", aclaró. El día para ellos empieza a las 18 y termina a las 23.
En Venado Tuerto hay ocho jardines de infantes (con 44 salas) de gestión municipal.
Un desafío social en crecimiento
Especialistas coinciden en que los sistemas de cuidado infantil siguen siendo insuficientes en Argentina, especialmente para niños menores de tres años. La creación de alternativas que contemplen horarios laborales no convencionales aparece como uno de los desafíos del sistema educativo y social.
Mientras tanto, las experiencias que ya funcionan en el país muestran que la demanda existe y que, cuando se implementan, estos espacios se transforman en un apoyo fundamental para muchas familias.
Para ciudades del interior como Venado Tuerto, donde la dinámica laboral también incluye turnos nocturnos, el modelo abre una pregunta que comienza a ganar espacio en la agenda: ¿podría replicarse una iniciativa similar para acompañar a las familias trabajadoras?