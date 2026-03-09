Iniciativa que empieza a replicarse

Venado Tuerto es de las pocas ciudades de Argentina con jardines maternales nocturnos

En algunas localidades del país ya funcionan guarderías nocturnas para hijos de padres que trabajan de noche. La iniciativa busca dar respuesta a una necesidad social creciente y plantea interrogantes sobre su posible aplicación en ciudades del interior.