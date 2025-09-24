"Septiembre Joven": Villa Gobernador Gálvez abre las puertas a la formación profesional
Culasso también resaltó un aspecto diferencial de la expo: "Lo más valioso es que en cada stand no solo están los docentes o representantes, sino también estudiantes que vienen a contar su experiencia. Ellos son un pilar fundamental para ayudar a los jóvenes a construir su futuro, disipando dudas e inquietudes de primera mano".
La Plaza San Martín de Villa Gobernador Gálvez se convirtió en un faro de oportunidades para estudiantes y adultos que buscan definir su futuro profesional. La cuarta edición de la "Expo Carreras", organizada por la Municipalidad, reunió a 18 universidades e instituciones terciarias, consolidándose como un espacio clave para orientar a la comunidad.
Victoria Culasso, secretaria de Gobierno, expresó su satisfacción: "Desde hace cuatro años, nuestro intendente nos pide poner esta 'Expo Carreras' en la agenda. Hoy contamos con la participación de 18 instituciones, tanto públicas como privadas, que ofrecen sus propuestas no solo a jóvenes del secundario, sino también a adultos que buscan emprender una carrera o capacitarse en oficios".
La funcionaria agregó que el evento se complementa con otras iniciativas municipales, como "VGG Desafío Secundario" y el área de Empleo, que buscan empoderar a los jóvenes con herramientas para afrontar el mercado laboral, como la preparación para la primera entrevista.
Instituciones destacadas en la expo:
Instituto Fundación Hospital Oliveros
Instituto de Mecánica Dental
ISPI n° 4067 “D’Ibarre”
Instituto Superior Don Bosco
ISPI 4040 Centro de Estudios Superiores de Rosario
IUNIR
Instituto Superior Federico Grote
Universidad Nacional de Rosario
Instituto 24
Instituto San Martín
Instituto Politécnico Superior
Instituto provincial de Bellas Artes
ISET 55
IESERH
Saint Patrick
Santísimo Rosario
IES 28
