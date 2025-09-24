Avellaneda: se realizó el primer encuentro de los participantes del "Innpulsate 2025-2026"
En diálogo con El Litoral, la gerente de la agencia, Luciana Gregoret, destacó que esta edición registró un número histórico de inscripciones. Arrancó la etapa de capacitación.
"Este año 77 equipos se postularon para participar de esta edición, hubo una primera preselección y fueron 41 los equipos que pudieron avanzar a esta segunda etapa, que es la de capacitación”, refirió la funcionaria.
“Vivimos el primer encuentro presencial de este formato, al haber cerrado las inscripciones con postulaciones récord. Este año 77 equipos se postularon para participar de esta edición, hubo una primera preselección y fueron 41 los equipos que pudieron avanzar a esta segunda etapa, que es la de capacitación”, refirió la funcionaria.
Indicó que la reunión tuvo como objetivo que los emprendedores que van a participar de la plataforma, se conozcan entre sí, “que se vean las caras por primera vez, pero también que puedan conocer y hacer vínculos con las empresas que nos acompañan como empresas aliadas de esta edición del concurso y también de las empresas socias de Agenpia”, formuló.
Los próximos pasos
Aseguró que ahora viene la etapa de capacitación que se desarrollará gran parte de manera virtual, “nos vamos a encontrar prácticamente sábado por medio con los emprendedores de aquí hasta mediados de diciembre y en este proceso de capacitación”, manifestó. En cuanto a la capacitación dijo que se desarrollarán cuestiones vinculadas a cómo crear y desarrollar un modelo de negocio, cómo calcular costos, qué modelos de ingresos existen y están disponibles.
“Vamos a hablar de las formas de organización que puede tener el crecimiento, entre ellas por ejemplo las formas asociativas, vamos a hablar de marketing, de comunicación, de identidad de imagen, vamos a hablar de comercialización y de canales de venta”, destacó.
Se mostró entusiasmada contando que han recibido emprendedores de Tucumán, Salta, Chaco Misiones, “y por supuesto los emprendedores de Reconquista Avellaneda, Lanteri y Guadalupe Norte”, aseveró.
Sobre la amplitud de proyectos marcó que hay muy interesantes propuestas, “la idea es que al finalizar esta etapa de formación los emprendedores puedan tener su modelo de negocios desarrollado y puedan hacer una primera entrega que los va a habilitar a pasar o no al proceso de auditoría que es lo que se viene a inicio del próximo año”, concluyó.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.