Santa Teresa: avanza la construcción del primer playón deportivo de la localidad

En el marco del Programa de Obras Urbanas (POU) que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas en todo el territorio provincial, se avanza con la construcción del primer playón deportivo en esta localidad del Departamento Constitución.
Esta inversión del Gobierno Provincial posibilitará la estructura de hormigón armado para una obra que pronto se disfrutará en el predio ferroviario.
En el marco del Programa de Obras Urbanas (POU) que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas en todo el territorio provincial, se avanza con la construcción del primer playón deportivo en esta localidad del Departamento Constitución.
En este contexto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, insistió en destacar “la racionalización, el ahorro y la buena administración del gobierno de Maximiliano Pullaro para cuidar el dinero de los santafesinos y volcarnos a los planes de obra pública como el del Programa de Obras Urbanas (POU) con el que llegamos a toda la provincia. De este modo, las comunas pueden hacer realidad varios proyectos que hace tiempo tenían como propuesta pero siempre les faltaba el apoyo provincial”.
Sobre las características de esta obra con la que se busca jerarquizar el espacio público del predio ferroviario de María Teresa, el ministro Enrico precisó: “Este nuevo playón deportivo multiuso de de alta resistencia está ubicado sobre la Avenida Gálvez; se construye sobre unos 6.000 metros cuadrados y va a incluir equipamiento deportivo como arcos de fútbol, aros de básquet y redes de voley, un playón de patinetas y gimnasio al aire libre”.
“Las tareas en marcha comprenden la limpieza, nivelación y retiro de suelo; relleno, compactación y nivelación de la superficie; hormigonado del playón; demarcación de canchas de fútbol 5, básquet y vóley; y la colocación de columnas con iluminación mediante reflectores LED. Además, la obra contempla la instalación de bancos, pequeñas tribunas a los laterales, cestos de basura, arbolado y la colocación de baldosas”, detalló el ministro.
Por su parte, el senador departamental Germán Giacomino remarcó que “el acompañamiento de la Provincia es fundamental porque esta obra no sólo mejora la infraestructura deportiva y social de Santa Teresa, sino que fortalece el arraigo y la vida en comunidad. Es una señal clara de un gobierno presente en cada pueblo del sur santafesino”.
Finalmente, el presidente comunal de Santa Teresa, José Giry, dijo que “para nosotros es una obra histórica. El playón deportivo era un sueño largamente esperado por nuestros vecinos y hoy podemos decir que se está haciendo realidad gracias al apoyo del Gobierno Provincial. Será un espacio para los chicos, los jóvenes y las familias, donde el deporte y la convivencia se van a vivir todos los días”.
Con esta intervención, la comuna de Santa Teresa suma un nuevo espacio de infraestructura social que permitirá el desarrollo de actividades deportivas y recreativas de manera segura, moderna y accesible.
La obra se desarrolla con financiamiento del POU y demanda al Gobierno Provincial una inversión de $19.568.589.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.