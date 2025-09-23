Cada segundo cuenta

El Litoral capacitó a su personal en RCP para salvar vidas

La jornada, realizada el martes 23, combinó teoría y práctica sobre reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios. Los empleados aprendieron a actuar ante emergencias médicas y a usar desfibriladores automáticos, reforzando la importancia de la prevención y la seguridad en el ámbito laboral y familiar.