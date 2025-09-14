#HOY:

"Vuela alto amigo": Villa Cañás despidió al piloto Mariano Latuff Zeballos

El joven santafesino que además era DJ falleció en un accidente aéreo en la localidad cordobesa.

El piloto de 42 años, oriundo de Villa Cañás e integrante de la comisión directiva del Aeroclub local, perdió la vida junto a su compañero Ricardo Ferrer durante una exhibición aérea en la ciudad cordobesa.
La tragedia en el Festival Aéreo de Bell Ville dejó un profundo dolor en Villa Cañás. Allí falleció Mariano Latuff Zeballos, piloto de 42 años, vecino de la localidad y miembro de la comisión directiva del Aeroclub local. La institución lo despidió con un mensaje cargado de afecto y reconocimiento.

“Hoy nos toca despedir a nuestro querido amigo Mariano. Tu vida fue el vuelo y un amor incondicional con el Aeroclub. Dejás un espacio que será difícil de llenar”.

Latuff Zeballos era además conocido por su otra pasión: la música. Se desempeñaba como DJ en distintos eventos de la región y era muy querido por su comunidad.

En la aeronave también viajaba Ricardo Ferrer, oriundo de Alpachiri (La Pampa) y residente en Ascensión (provincia de Buenos Aires), quien también perdió la vida en el siniestro.

Sobre la tragedia

El hecho ocurrió en la cabecera de la pista del Aeroclub Bell Ville, frente a numerosos espectadores. Según las primeras informaciones, el avión habría entrado en pérdida durante una maniobra, se prendió fuego y terminó desplomado en el suelo. Un servicio de emergencias constató los decesos.

El fiscal de instrucción de Bell Ville, Nicolás Gambini, interviene en el caso, aunque se aclaró que el Aeroclub es de jurisdicción federal, por lo que no se descarta la participación de la Justicia Federal en la investigación.

El Festival Aéreo de Bell Ville reúne habitualmente a pilotos y aeronaves de distintos puntos de Córdoba y de provincias vecinas, con actividades de paracaidismo y vuelos de bautismo en avión y helicóptero.

Sur 24
Videos
Córdoba
General López

