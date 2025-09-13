#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Bell Ville

Dos muertos tras la caída de una avioneta en Córdoba

El accidente ocurrió mientras tomaba vuelo en un festival aéreo.

Una fotografía posterior al accidente.
 22:36

Un avión que se encontraba haciendo acrobacias en el festival aéreo de Bell Ville, Córdoba, protagonizó un fuerte accidente e impactó contra el suelo.

Mirá tambiénMurió un adolescente de 13 años por muerte súbita mientras jugaba al fútbol en Córdoba

En base al primer reporte policial, la caída de la aeronave habría dejado un saldo de dos personas fallecidas.

El avión se habría encontrado realizando acrobacias en el evento desarrollado este fin de semana en el Aero Club.

Autoridades policiales y equipos de emergencia trabajan en el lugar para establecer las causas del siniestro. La organización del evento aún no emitió un comunicado oficial y se guarda información más detallada sobre lo sucedido.

Más videos que te pueden interesar

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Córdoba
Videos

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro