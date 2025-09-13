Dos muertos tras la caída de una avioneta en Córdoba

Un avión que se encontraba haciendo acrobacias en el festival aéreo de Bell Ville, Córdoba, protagonizó un fuerte accidente e impactó contra el suelo.
El accidente ocurrió mientras tomaba vuelo en un festival aéreo.
En base al primer reporte policial, la caída de la aeronave habría dejado un saldo de dos personas fallecidas.
El avión se habría encontrado realizando acrobacias en el evento desarrollado este fin de semana en el Aero Club.
Autoridades policiales y equipos de emergencia trabajan en el lugar para establecer las causas del siniestro. La organización del evento aún no emitió un comunicado oficial y se guarda información más detallada sobre lo sucedido.
