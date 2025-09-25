Anmat

Se prohibió la venta de brackets falsificados en Argentina: riesgo para la salud dental

La medida alcanza a todo el territorio nacional y busca proteger a pacientes que podrían haber adquirido el producto sin saber que se trata de una imitación. La alerta surgió tras una inspección en Chaco, donde se encontraron insumos de ortodoncia sin procedencia ni documentación.