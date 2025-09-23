Boletín Oficial

Anmat prohibió la venta de purificadores de agua y cremas para tratar la rosacea que no estaban registrados

La medida alcanza a equipos de filtración de la marca Pury Water y a diez cosméticos importados o comercializados en el país que contenían ácido azelaico. El organismo advirtió que no se puede garantizar la calidad, seguridad ni eficacia de estos productos.