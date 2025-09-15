La Anmat prohibió lavandina en polvo, filtros de agua y medicamentos ilegales
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la circulación de productos ilegales. Se trata de cosméticos, filtros de agua, domisanitarios y medicamentos detectados con falsificaciones, falta de registros y fallas graves de fabricación. La medida apunta a proteger la salud pública y frenar riesgos en los consumidores.
La Anmat ordenó retirar del mercado varios productos sin registro sanitario. Foto: Archivo El Litoral
La Anmat publicó este lunes en el Boletín Oficial una serie de disposiciones que impiden la venta y el uso de productos considerados ilegales. Entre ellos figuran cosméticos, medicamentos oncológicos, lavandina en polvo y filtros de agua. Según el organismo, todos presentan riesgos sanitarios por su origen incierto o irregularidades graves en la producción.
Los artículos prohibidos se encontraban en circulación sin inscripción sanitaria, con etiquetas falsas o con incumplimientos de las Buenas Prácticas de Fabricación. El organismo explicó que estas fallas atentan directamente contra la seguridad de los consumidores y pueden derivar en daños a la salud.
Lavandina en polvo y repelentes para mascotas fueron prohibidos en todo el país.
Entre los productos señalados se incluyen alisadores capilares, dispositivos médicos de alta complejidad, repelentes para mascotas y equipos de acondicionamiento de agua. La decisión abarca tanto la prohibición de venta como la instrucción de sumarios contra las empresas responsables.
El caso de la farmacéutica Filaxis
Uno de los episodios más graves corresponde a la firma Filaxis S.A. Inspectores del Instituto Nacional de Medicamentos realizaron un control en su planta de San Isidro. Allí detectaron deficiencias críticas en los procesos de calidad y cambios no autorizados en fórmulas. También observaron reprocesos de productos sin la debida validación.
La Anmat resolvió inhabilitar de manera preventiva a la compañía. Además prohibió la circulación de ocho lotes de los medicamentos Oxaliplatino 100 mg y Docetaxel 20 mg. Se trata de drogas utilizadas en tratamientos oncológicos, por lo que la medida busca resguardar a pacientes de alto riesgo.
El organismo señaló que la empresa no presentó planes correctivos adecuados ni medidas de contingencia. Por este motivo, dictó la Disposición 6843/2025, que obliga a retirar los productos del mercado y suspender toda actividad fabril.
En el rubro cosmético, la Disposición 6776/2025 alcanzó a la marca Juka.Alisados. Trece de sus productos fueron prohibidos por no contar con inscripción sanitaria. El área de Cosméticos advirtió que podrían contener formol, sustancia prohibida por su toxicidad. La medida abarca todas las presentaciones y lotes.
La Anmat también dispuso la prohibición de la “Lavandina en Polvo Calitex”, producto que circulaba en plataformas digitales sin registro ni datos de elaboración. El envase incluía frases como “elimina el 99,9% de virus y bacterias”, pero sin aval científico. El contenido se comercializaba en bolsitas con polvo blanco y rótulos incompletos.
Otro artículo retirado del mercado fue el “Chau Pis”, un desodorante y repelente para mascotas. Su envase usaba el número de registro de otra empresa que negó toda relación con el producto. La Anmat determinó que se trataba de un caso de falsificación y lo prohibió en todo el país.
En paralelo, se prohibieron filtros de agua de siete marcas: Gowave, Water Purifier, Water Fusion, Agoa Home, Pentair, Osvan y Electrolux. La medida respondió a denuncias por partículas en el agua, sabor desagradable y malestares gastrointestinales. Según la Disposición 6781/2025, los productos carecían de registro y rotulado válido.
La Anmat prohibió una línea de alisados y tratamientos capilares sin registro sanitario.
El organismo también sancionó a Medical Team S.R.L., empresa de La Rioja. En su depósito se encontraron parches cardiovasculares y prótesis vasculares con etiquetas apócrifas. Algunas imitaban a la marca Gore-Tex sin autorización del distribuidor oficial. La Anmat consideró el hallazgo como maniobra de falsificación y prohibió toda su línea de productos.
La serie de medidas busca evitar que los consumidores accedan a artículos que no ofrecen garantías sanitarias. Según el organismo, el riesgo radica en la composición desconocida, los rótulos falsos y la falta de control de calidad.
