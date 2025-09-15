Medidas de control

La Anmat prohibió lavandina en polvo, filtros de agua y medicamentos ilegales

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la circulación de productos ilegales. Se trata de cosméticos, filtros de agua, domisanitarios y medicamentos detectados con falsificaciones, falta de registros y fallas graves de fabricación. La medida apunta a proteger la salud pública y frenar riesgos en los consumidores.