Se prohibieron cosméticos y aceites de oliva por ser riesgosos para la salud
Los productos no contaban con registros sanitarios válidos y, en algunos casos, presentaban rótulos falsificados. La autoridad sanitaria nacional advirtió que su consumo o uso podría implicar serios riesgos.
Shampoo, acondicionadores, bálsamos labiales, cremas hidratantes, serums y protectores solares.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una serie de disposiciones que prohíben la comercialización de dos líneas de cosméticos y de dos aceites de oliva falsamente rotulados o sin autorización en Argentina.
La decisión se publicó este jueves 11 de septiembre en el Boletín Oficial y busca proteger a la población frente a productos considerados ilegítimos, que carecen de garantías de seguridad y calidad.
Cosméticos ilegales
El organismo apunta contra la marca “UP! MY HAIR”, que ofrecía una amplia variedad de productos para el cuidado capilar y cosmético sin inscripción sanitaria válida
Entre los artículos detectados se encontraban ampollas alisantes, tratamientos con biotina, shampoo, acondicionadores, bálsamos labiales, cremas hidratantes, serums y protectores solares.
Producto para el alisado del pelo
Según informó el organismo, muchos de los productos rotulados como alisadores podrían contener formol (formaldehído), un componente prohibido en la Argentina para este tipo de tratamientos por sus efectos nocivos.
La exposición a sus vapores puede provocar irritación en piel, ojos y vías respiratorias, y su uso prolongado aumenta el riesgo de desarrollar cáncer nasofaríngeo.
De igual manera, la Anmat prohibió la venta en todo el país de productos para el cabello de la marca “VIELESS”, entre ellos el “Alisado Agile Extreme”, “Alisado Inteligente Frutal”, “London Botox - Wise Fórmula” y “Alisado Marroquino”
Ninguno de estos artículos contaba con registros oficiales, lo que impide verificar su composición y seguridad.
Las disposiciones remarcan que el uso, publicidad, venta online y distribución de estas marcas queda prohibido hasta tanto se regularicen. Además, se notificó a las autoridades sanitarias provinciales y a la Ciudad de Buenos Aires para reforzar los controles.
Una de las aceites de oliva prohibidos
Aceites de oliva
En paralelo, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), dependiente de la Anmat, detectó irregularidades graves en dos aceites de oliva que se comercializaban como productos “artesanales” o “extra vírgenes”, pero que en realidad presentaban números de registro vencidos, falsos o inexistentes.
Uno de ellos es el “Aceite de oliva extra virgen Campos de Arauco - Oliva”, en envases de 500 ml, que exhibía en su rótulo un Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) vencido y perteneciente a otro producto, mientras que el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) consignado correspondía a otra empresa que negó haberlo fabricado
La investigación determinó que se trata de un producto falsamente rotulado, imposible de rastrear y, por lo tanto, ilegal.
La Anmat ordenó prohibir su elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta online, extendiendo la medida a cualquier producto que exhiba los mismos registros sanitarios falsificados.
Estas prohibiciones buscan frenar la circulación de productos que representan un riesgo para la salud pública. Tanto en cosméticos como en alimentos, los registros sanitarios garantizan que un artículo haya sido evaluado y autorizado por autoridades competentes, lo que permite conocer su procedencia, ingredientes y condiciones de elaboración.
En el caso de los cosméticos, el principal peligro está vinculado a la posible presencia de sustancias no permitidas, como el formol en los alisadores capilares. En los aceites, la falta de trazabilidad impide verificar su calidad, pureza e inocuidad, pudiendo tratarse de mezclas adulteradas o elaboradas en condiciones no controladas.
La Anmat recuerda a los consumidores que antes de adquirir un producto alimenticio o cosmético es fundamental verificar que tenga en su rótulo el número de RNE y RNPA (para alimentos) o la inscripción en el registro sanitario (para cosméticos).
Además, recomienda realizar las compras en comercios habilitados y desconfiar de las ofertas en plataformas digitales que no brinden información clara.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.