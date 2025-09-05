Inspección

Se suspendió la producción de un laboratorio que fabrica ibuprofeno y paracetamol

La medida afecta a una firma con sede en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión se tomó tras detectar modificaciones no autorizadas en su planta y fallas en las Buenas Prácticas de Fabricación. La empresa no podrá retomar actividades hasta corregir todas las observaciones.