Se prohibió un suplemento de creatina y se suspendió a un laboratorio por fallas graves

La Anmat tomó dos medidas de alto impacto sanitario que buscan proteger a la población de riesgos vinculados con productos ilegales y medicamentos defectuosos.

Solución Isotónica de Cloruro de Sodio utilizada en hospitales
 11:11
Por: 

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)emitió dos disposiciones en el Boletín Oficial. Una prohíbe la venta de un suplemento dietario falsamente rotulado y otra suspende a un laboratorio por incumplir normas de calidad en la elaboración de soluciones inyectables de uso hospitalario.

Prohíben un suplemento dietario de creatina

A través de la Disposición 6195/2025, la Anmat ordenó prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país, así como en plataformas de venta online, del producto “Suplemento dietario a base de creatina monohidrato en polvo sabor durazno” de la marca Wolf Nutrition

El producto se presentaba en envases de 250 gramos con vencimiento en diciembre de 2026 y lote 0100-20. Sin embargo, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) detectó que los números de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) que figuraban en la etiqueta eran inexistentes.

Suplemento dietario a base de creatina monohidrato en polvo sabor durazno" de la marca Wolf Nutrition

Ante esta irregularidad, se concluyó que el suplemento estaba falsamente rotulado y no podía ser identificado como fabricado en un establecimiento habilitado. Por lo tanto, la ANMAT lo declaró ilegal y prohibió su circulación en todo el territorio nacional.

La medida también alcanza a cualquier producto que utilice en su rótulo el RNE 02-050730 y/o el RNPA EX-2024-36557-GDEBA-DAYPANMG, ya que se trata de registros apócrifos.

Según detalló el organismo, el consumo de productos sin trazabilidad ni controles adecuados representa un riesgo para la salud, ya que no se puede garantizar su calidad ni su inocuidad.

Inhiben a un laboratorio y ordenan retirar productos

En paralelo, mediante la Disposición 6199/2025, la Anmat suspendió preventivamente las actividades productivas de la firma P. L. Rivero y Cía. S.A., ubicada en la avenida Boyacá de la Ciudad de Buenos Aires

Se suspendió preventivamente las actividades productivas de la firma P. L. Rivero y Cía. S.A

La decisión se tomó tras múltiples inspecciones que comprobaron graves incumplimientos a las Buenas Prácticas de Fabricación y Control (BPF), deficiencias en sistemas de calidad y fallas en los procesos de producción.

La alerta se originó por un reporte crítico sobre la Solución Isotónica de Cloruro de Sodio 0,9 g/100 ml (500 ml), utilizada en hospitales. Se detectaron sachets con pérdida de líquido, acumulación de sal y riesgo de contaminación, lo que representa un peligro grave para pacientes en estado vulnerable.

En consecuencia, la Anmat ordenó prohibir la comercialización y uso de los lotes 70413108 y 70416108, ambos con vencimiento en diciembre de 2027, y dispuso que la empresa retire del mercado todos los productos comprometidos.

Además, se instruyó un sumario sanitario contra la firma y su dirección técnica por infracciones a la normativa vigente.

Cabe recordar que este laboratorio ya había tenido incidentes previos: una solución para cardioplegia sanguínea con partículas negras en suspensión también había sido cuestionada por desvíos de calidad.

