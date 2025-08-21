Se prohibió un suplemento para adelgazar falsificado

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país la venta y distribución de un suplemento adelgazante que se ofrecía en redes sociales bajo el nombre “Quemador Natural - Natural Gym”.
La medida busca proteger la salud de la población. El producto estaba rotulado como autorizado, pero según la investigación, el producto era falsificado, carecía de autorización y representaba un riesgo para la salud.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país la venta y distribución de un suplemento adelgazante que se ofrecía en redes sociales bajo el nombre “Quemador Natural - Natural Gym”.
En los últimos días, la Anmat emitió una disposición para advertir a la población sobre la circulación de un producto falsificado que se presentaba como suplemento natural para bajar de peso.
Se trata de “Quemador Natural - Natural Gym, Té Verde Centella Asiática – Venta Libre - Industria Argentina”, que aparecía como autorizado por el organismo, pero que en realidad nunca obtuvo un registro válido. La Disposición 6132/2025 fue publicada este 21 de agosto en el Boletín Oficial y apunta a frenar su comercialización en todo el territorio nacional.
La investigación se originó a partir de denuncias recibidas en el Departamento de Control de Mercado de la Anmat, que detectó la promoción del producto en redes sociales. En sus rótulos, el suplemento aseguraba estar elaborado con té verde y centella asiática, ingredientes habitualmente asociados a propiedades adelgazantes.
Sin embargo, el envase contenía una referencia a una “receta médica”, lo que sugería que podía haberse preparado como fórmula magistral, es decir, un medicamento elaborado por una farmacia para un paciente específico y bajo prescripción profesional.
Las irregularidades fueron inmediatas: las fórmulas magistrales no pueden comercializarse bajo marcas o nombres genéricos como “Quemador Natural”, ni distribuirse fuera de una farmacia habilitada. Además, el rótulo del producto incluía un número de registro inexistente —“PM-2097”— que pretendía simular una autorización oficial.
En base a estas inconsistencias, los especialistas concluyeron que el suplemento era falsificado. Lo más grave es que se desconoce completamente su composición real, su proceso de fabricación, el origen de las materias primas y la identidad de quienes lo elaboraron, lo que lo convierte en un riesgo para la salud de quienes lo consuman.
Ante esta situación, la Anmat emitió una alerta sanitaria para advertir a la población sobre el engaño y prohibió expresamente el uso, distribución y comercialización de todas las presentaciones, lotes y vencimientos del producto. La decisión busca proteger a los consumidores de un suplemento que, bajo la apariencia de “natural” e “inocuo”, puede tener consecuencias graves.
El caso también fue derivado a la División de Delitos contra la Salud Pública de la Policía Federal, que inició una investigación judicial. La denuncia quedó registrada bajo la carátula “N.N. s/ Infracción Ley 16.463”, en el marco de la causa FSM 25628/2025, a cargo de la Fiscalía Federal Nº 1 de San Isidro.
Esto significa que se investigará a los responsables de la fabricación y distribución del producto, que podrían enfrentar cargos penales por violar la legislación que regula medicamentos y sustancias destinadas al consumo humano.
Cada vez más personas recurren a redes sociales, páginas web o plataformas de mensajería para adquirir suplementos que prometen resultados rápidos en la pérdida de peso, el aumento de masa muscular o la mejora del rendimiento físico. Sin embargo, muchos de estos productos no cuentan con autorización sanitaria ni garantizan su seguridad.
Los productos autorizados siempre deben tener un número de registro válido, que puede ser verificado en la página oficial del organismo.
Ningún suplemento “natural” está exento de controles de calidad. Aunque provenga de plantas o extractos herbales, su consumo puede generar efectos adversos, especialmente si se desconoce la dosis real o si está combinado con otras sustancias.
Comprar medicamentos o suplementos a través de canales informales representa un riesgo directo para la salud.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.