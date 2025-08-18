Peligro en redes

Anmat prohibió la venta de un falso Ozempic en comprimidos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) alertó sobre la detección de un medicamento falsificado que se ofrecía bajo la marca “Ozempic”, pero en una presentación inexistente a nivel mundial: comprimidos para administración oral.