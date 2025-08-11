Se prohibió un suplemento dietario con calostro que se vendía online
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó retirar del mercado argentino un producto importado por no contar con registro de ingreso ni autorización para su comercialización.
El organismo advirtió que el producto es ilegal, no puede garantizarse su calidad ni su seguridad.
La Anmat emitió una disposición para prohibir la elaboración, fraccionamiento y venta —en todo el país y en plataformas en línea— de un suplemento dietario importado que se ofrecía al público sin cumplir con las normativas vigentes. El organismo advirtió que el producto es ilegal, no puede garantizarse su calidad ni su seguridad, y que su consumo podría representar un riesgo para la salud.
Sin autorización
El producto cuestionado es un suplemento dietario identificado como “Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize, marca Wondercow, NET WT. 4.23 OZ (120 g)”, promocionado como un complemento a base de calostro.
Según la disposición 5719/2025, publicada en el Boletín Oficial, el artículo no cumplió con el procedimiento obligatorio para la importación de alimentos y, por lo tanto, su venta y distribución en Argentina es ilegal.
La investigación comenzó a raíz de la consulta de un particular al Instituto Nacional de Alimentos (INAL) sobre la autenticidad del producto. El Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos verificó, junto con la Dirección de Fiscalización y Control, que no existían antecedentes de registro ni ingreso al país.
Además, el producto se promocionaba en plataformas de venta online, lo que motivó la intervención del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos sujetos a Vigilancia Sanitaria.
Motivos de la prohibición
De acuerdo con la normativa alimentaria vigente, todo producto importado debe contar con autorización previa, registro de ingreso y trazabilidad, para garantizar que su elaboración cumpla con condiciones de higiene y control de calidad. En este caso, ninguna de esas exigencias se cumplía.
La Anmat señaló que, al no poder identificar fehacientemente el origen del suplemento ni las condiciones en que fue producido o fraccionado, se desconocen su inocuidad y calidad. Por ello, el organismo prohibió su elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en cualquier canal de venta online.
La medida se fundamenta en el artículo 4° de la Ley 18.284 y su decreto reglamentario, que establecen que los alimentos y suplementos deben cumplir con procedimientos y estándares que protejan la salud de los consumidores. Asimismo, el artículo 9° de la misma ley prohíbe la elaboración y venta de productos cuya procedencia no pueda determinarse de forma clara.
La Anmat advirtió que la falta de registros impide garantizar la trazabilidad del producto, sus condiciones de elaboración y su calidad. Esto significa que no se puede saber con certeza qué contiene, en qué condiciones se fabricó ni si es seguro para el consumo humano.
La disposición ordena comunicar la medida a todas las autoridades sanitarias provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a las plataformas de venta por internet donde el suplemento se promocionaba. De esta manera, se busca evitar su circulación y proteger a los consumidores.
El organismo recomienda a la población no comprar ni consumir este producto, y en caso de encontrarlo en comercios físicos o virtuales, realizar la denuncia correspondiente para que pueda retirarse de inmediato.
