Riesgos de medicamentos, suplementos y anabólicos según una nutricionista

En el marco del Día del Nutricionista en Latinoamérica, la doctora Valeria Blanco, médica especialista en nutrición y diabetes, habló sobre la importancia de la nutrición para la salud, el bienestar y el rendimiento deportivo.
La doctora Valeria Blanco, especialista en nutrición y diabetes, explicó los riesgos asociados al consumo indiscriminado, y la importancia de la supervisión médica para evitar efectos adversos en la salud.
“La palabra dieta está asociada a una cuestión restrictiva por un corto periodo de tiempo”, explicó Valeria Blanco. “Nosotros - los nutricionistas-nos enfocamos más hacia la adquisición y el cambio de hábitos hacia una cuestión más saludable, donde podamos incorporar todos los grupos de alimentos. Tratamos de que los planes de alimentación sean equilibrados, completos y adecuados a cada paciente".
La profesional insistió en que la alimentación debe adaptarse a las necesidades individuales. “Hay que hacer la diferenciación entre el paciente que busca bajar de peso y el atleta, que tiene requerimientos específicos. Por ejemplo, una persona que corre 30 km semanales tiene necesidades muy diferentes a un maratonista que corre 150 o 180 km".
Al hablar sobre suplementos y fármacos, destacó la diferencia esencial entre ambos: “Los suplementos están diseñados para complementar algo que nos falta, mientras que los medicamentos previenen o tratan enfermedades, se venden bajo receta y deben tomarse solo con prescripción médica.”
Advirtió además sobre los riesgos de la suplementación sin supervisión: “Si hacemos una suplementación sin control, corremos el riesgo de padecer patologías relacionadas a ese suplemento. Hay que tener mucho cuidado.”
Sobre los consejos para quienes están empezando una actividad física, Blanco destacó: “Lo felicitamos porque lo importante es moverse. Primero, recomendamos hacer un control cardiológico y análisis médicos para luego arrancar con una actividad progresiva y supervisada por un entrenador·.
En cuanto a la alimentación para deportistas, recomendó: “Fundamental una buena hidratación, que la alimentación sea variada y equilibrada, y si se requiere mayor cantidad de proteínas, se puede hacer suplementación proteica. Los hidratos de carbono son el combustible del músculo, y algunos atletas necesitarán vitaminas, pero eso se chequea en el consultorio".
Por último, se refirió a un tema sensible que tuvo mucha repercusión: el consumo de anabólicos y fármacos para mejorar el rendimiento. “Es fundamental ser conscientes y tener indicación médica para ingerir suplementos. Los anabólicos aumentan la presión arterial y son proinflamatorios. Incrementan el riesgo de ACV e infarto porque afectan los pequeños vasos sanguíneos.”
Respecto a los errores más comunes en la alimentación deportiva, Blanco advirtió sobre los peligros de las soluciones rápidas que se ven en las redes sociales: “La realidad es que el deporte requiere mucha paciencia, es levantarse todos los días a entrenar. No es que un día dejamos de entrenar y al otro ya tenemos el cuerpo deseado. El cambio es muy lento y hay que estar asesorados".
Blanco concluyó con un mensaje de prudencia: “Los resultados mágicos no existen, ni en la alimentación ni en el deporte, y si existen, es a costa de un riesgo para la salud. Hay que tener paciencia y mejorar la masa muscular y bajar de peso con planes adecuados y actividad física supervisada.”
