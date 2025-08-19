Anmat advirtió por la presencia de gusanos en un lote de tomate triturado Marolio

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó sobre la aparición, a simple vista, de lo que parecieran “gusanos” en unidades del tomate triturado marca Marolio.
Se emitió una advertencia preventiva sobre el lote L25114 del tomate triturado libre de gluten marca Marolio, luego de que un consumidor detectaran lo que parecían “gusanos” en el envase.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó sobre la aparición, a simple vista, de lo que parecieran “gusanos” en unidades del tomate triturado marca Marolio.
Tras su evaluación microscópica, se sospecha que se trate de microstomum sp., un organismo pluricelular que no corresponde encontrarse en alimentos.
La ANMAT, en carácter preventivo, notificó que el municipio de Rojas, en la provincia de Buenos Aires, recibió alertas de familias que, a través del sistema de distribución en escuelas, habían encontrado unidades del producto con posibles organismos invasores
Luego, el análisis microscópico apuntó a que el hallazgo correspondería a microstomum sp., un organismo que no forma parte del contenido habitual del tomate triturado
El producto en cuestión es el tomate triturado libre de gluten de la marca Marolio, en envase de 500 g, lote L25114, con fecha de vencimiento abril de 2027, elaborado por MAROLIO SA, con sede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y producto originario de la provincia de Mendoza
El Instituto Nacional de Alimentos informó el incidente ante las autoridades sanitarias de la provincia de Mendoza, donde se elabora el producto, y de la provincia de Buenos Aires (DIPA), a fin de investigar el hecho y coordinar las acciones correspondientes
Las recomendaciones impartidas son claras y están centradas en la protección del consumidor:
Para los consumidores que tengan en su domicilio unidades del lote afectado: no consumir el producto y comunicarse de inmediato con la autoridad sanitaria local —municipal o provincial— para recibir indicaciones adecuadas.
Para quienes comercializan el producto: cesar de inmediato su venta y contactarse con el proveedor para gestionar el retiro del lote afectado
Característica Información
Marca Marolio (tomate triturado libre de gluten)
Presentación 500 gramos
Lote L25114
Fecha de vencimiento Abril 2027
Elaborado por MAROLIO SA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Producto de Mendoza
Microstomum sp. es un organismo microscópico del grupo de los platelmintos aplanos, comúnmente encontrados en ambientes acuáticos o húmedos, con cuerpos diminutos y planos.
No hay datos que demuestren que estas especies sean patógenas para humanos, pero su presencia en un alimento industrializado es claramente inusual y motivo de preocupación. En este contexto, la ANMAT optó por una medida precautoria, priorizando la seguridad del consumidor y evitando riesgos adversos.
Revisar si tienen en su hogar tomate triturado Marolio de 500 g, lote L25114, con fecha de vencimiento abril de 2027.
En caso afirmativo, abstenerse de consumirlo inmediatamente.
Contactar a la autoridad sanitaria local para conocer cómo proceder con la devolución o disposición segura del producto.
Compartir la información con familiares y conocidos, especialmente si se trata de productos distribuidos en escuelas u hogares.
