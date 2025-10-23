Procedencia dudosa

Anmat prohibió dos marcas de aceite de oliva por ser falsos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) retiró del mercado nacional dos aceites de oliva que no contaban con registros sanitarios válidos y utilizaban información falsa en sus etiquetas. Las medidas buscan proteger la salud de los consumidores y evitar fraudes alimentarios.