Acceso al tratamiento

El Gobierno compró dosis del medicamento más caro del mundo para tratar la Atrofia Muscular Espinal

El Ministerio de Salud adquirió 12 kits del medicamento Zolgensma, cada uno valuado en 1,1 millones de dólares, para tratar a pacientes bebés con Atrofia Muscular Espinal (AME). Se trata de un acuerdo con Novartis que incluye pagos condicionados a resultados clínicos.