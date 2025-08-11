En Santa Fe

Campaña gratuita para detectar la enfermedad psoriásica: cómo y dónde acceder al diagnóstico

Del 11 al 17 de agosto, personas con síntomas de psoriasis o artritis psoriásica podrán solicitar turnos gratuitos en centros de todo el país. La atención médica se realizará del 18 al 22 de agosto. Especialistas destacan la importancia del diagnóstico temprano para mejorar la calidad de vida y evitar complicaciones.