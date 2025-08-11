Campaña gratuita para detectar la enfermedad psoriásica: cómo y dónde acceder al diagnóstico

La Sociedad Argentina de Reumatología (SAR), la Sociedad Argentina de Psoriasis (SOARPSO) y la Asociación para el Enfermo de Psoriasis y Artritis Psoriásica (AEPSO) lanzan una campaña nacional de detección gratuita de enfermedad psoriásica.
Del 11 al 17 de agosto, personas con síntomas de psoriasis o artritis psoriásica podrán solicitar turnos gratuitos en centros de todo el país. La atención médica se realizará del 18 al 22 de agosto. Especialistas destacan la importancia del diagnóstico temprano para mejorar la calidad de vida y evitar complicaciones.
El objetivo es concientizar, prevenir y facilitar el acceso a un diagnóstico temprano para quienes presentan síntomas de esta afección, que afecta tanto a la piel como a las articulaciones.
Entre el 11 y el 17 de agosto, quienes identifiquen síntomas compatibles con la enfermedad psoriásica podrán solicitar un turno gratuito para ser atendidos por especialistas en dermatología y reumatología. Los turnos estarán disponibles en centros públicos y privados de distintas provincias argentinas, entre ellas Santa Fe, y la atención médica efectiva se brindará del 18 al 22 de agosto.
Para acceder a un turno, las personas interesadas pueden ingresar a la web oficial de la Asociación para el Enfermo de Psoriasis y Artritis Psoriásica o comunicarse al 0800-222-3776, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. La campaña está dirigida a todas las personas que presenten síntomas, hayan dejado de tratarse o no estén conformes con su tratamiento actual.
La enfermedad psoriásica es una dolencia crónica, no contagiosa, que afecta el sistema inmunológico. Sus manifestaciones más comunes son la psoriasis —lesiones rojas y escamosas en la piel— y la artritis psoriásica, que compromete las articulaciones.
Según datos de las asociaciones organizadoras, alrededor del 1,5% de la población argentina vive con psoriasis y, de estos casos, aproximadamente el 30% podría desarrollar artritis psoriásica.
La psoriasis se presenta como lesiones rojas cubiertas por escamas blancas y secas, localizadas principalmente en codos, rodillas, tronco y cuero cabelludo.
También puede afectar palmas de las manos, plantas de los pies, uñas, labios y zona genital. Entre un 10 y 30% de los pacientes con psoriasis pueden desarrollar artritis psoriásica, que se manifiesta con dolor e hinchazón articular, rigidez matutina y dificultad para moverse.
“El subdiagnóstico de la enfermedad psoriásica sigue siendo un gran desafío. Muchas personas viven con la enfermedad sin un diagnóstico claro, lo que conlleva riesgos importantes para su salud y bienestar”, advierte Silvia Fernández Barrio, presidenta de AEPSO.
“Insistimos en la importancia del diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos adecuados. Controlar la enfermedad a tiempo no solo mejora los síntomas, sino que también previene consecuencias más graves a largo plazo”.
Por su parte, el Dr. Gustavo Christian Casado, presidente de la Sociedad Argentina de Reumatología, explica: “La enfermedad psoriásica puede manifestarse de diferentes maneras y afecta a cada persona de forma particular. En algunos casos se presenta exclusivamente a nivel cutáneo, mientras que en otros también compromete las articulaciones. Por eso, es fundamental prestar atención a los síntomas y hacer un diagnóstico oportuno”.
La Dra. Carolina Ledesma, presidenta de la Sociedad Argentina de Psoriasis, agrega: “La psoriasis no es contagiosa, pero puede afectar significativamente la calidad de vida. Es fundamental que las personas con síntomas consulten con un dermatólogo para acceder a un diagnóstico adecuado y un tratamiento personalizado”.
La enfermedad psoriásica puede afectar diferentes órganos y sistemas: la piel, las articulaciones periféricas (rodillas, tobillos, manos, pies), los tendones, la columna y las articulaciones sacroilíacas. Además, se asocia a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y trastornos emocionales.
“El impacto de la enfermedad psoriásica va mucho más allá de la piel. Hoy hablamos de un nuevo concepto: el deterioro acumulativo del curso de vida, que se refiere a la discapacidad progresiva que puede generar la enfermedad si no se trata a tiempo”, señala la Dra. Ledesma.
"El diagnóstico tardío aumenta el riesgo de desarrollar otras enfermedades asociadas. Por eso, es clave actuar a tiempo: con un diagnóstico precoz, un tratamiento adecuado y acompañamiento psicosocial, podemos evitar mucho sufrimiento a largo plazo”.
Desde las asociaciones organizadoras, el mensaje es claro: “Detectar, acompañar y actuar a tiempo puede cambiar el rumbo de la enfermedad psoriásica. Cada control y cada diálogo con los profesionales puede marcar una diferencia enorme en la calidad de vida de quienes la padecen. Nuestro compromiso es acompañar, informar y ayudar a que más personas puedan acceder a un diagnóstico oportuno y a un tratamiento adecuado”, concluye Fernández Barrio.
