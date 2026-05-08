El diagnóstico de cistoadenoma parotídeo bilateral volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se informara la operación de Máximo Kirchner en un hospital de La Plata. Se trata de una patología poco frecuente que afecta las glándulas salivales.
Cistoadenoma parotídeo bilateral: claves de la enfermedad y cómo es la cirugía de remoción
Especialistas explican que este tumor benigno compromete las glándulas cercanas al oído. El tratamiento principal es la parotidectomía, con especial cuidado en preservar el nervio facial.
Según explicaron especialistas y publicaciones médicas, el cistoadenoma es un tumor epitelial benigno caracterizado por la formación de estructuras quísticas dentro de las glándulas parótidas.
Una enfermedad rara y de crecimiento lento
La glándula parótida está ubicada a ambos lados del rostro, cerca de los oídos, y es una de las principales glándulas encargadas de producir saliva.
En este tipo de cuadros, las lesiones suelen desarrollarse lentamente y, en muchos casos, aparecen como masas blandas e indoloras. La variante bilateral implica que ambas glándulas parótidas están comprometidas.
Los especialistas señalan además que estos tumores son considerados raros dentro de las enfermedades de glándulas salivales mayores.
Cómo se realiza el diagnóstico
El diagnóstico generalmente combina estudios de imágenes y análisis específicos. Entre las herramientas más utilizadas aparecen la resonancia magnética y la punción aspiración con aguja fina, conocida como PAAF.
Estos procedimientos permiten localizar la lesión y estudiar las características celulares del tumor para diferenciarlo de otras patologías similares.
El cistoadenoma parotídeo suele distinguirse del llamado tumor de Warthin porque no presenta componente linfoide en su estructura.
El tratamiento más habitual
El tratamiento estándar es quirúrgico y consiste en la realización de una parotidectomía, que puede ser superficial o total según las características del cuadro clínico.
Uno de los aspectos centrales durante la cirugía es preservar el nervio facial, debido a su cercanía con la glándula parótida y la importancia funcional que tiene sobre los movimientos del rostro.
La intervención también permite confirmar el diagnóstico histopatológico y evitar complicaciones futuras, como infecciones o crecimiento progresivo de las lesiones.
en Google Noticias
Seguimiento y controles médicos
Luego de la cirugía, los pacientes suelen permanecer bajo observación médica y controles periódicos para evaluar la evolución postoperatoria.
Los especialistas destacan que el seguimiento posterior resulta importante tanto para monitorear la recuperación como para descartar nuevas alteraciones en las glándulas salivales.