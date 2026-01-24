Día Mundial del Síndrome de Moebius: la historia del joven que emocionó en Got Talent Argentina
Esta enfermedad impide sonreír y expresar emociones faciales, pero no afecta la inteligencia ni limita el talento, como lo demostró un joven en TV. El arte se convierte en una herramienta poderosa para la inclusión, destacando talentos que desafían prejuicios y promueven una sociedad más comprensiva.
En el marco de esta conmemoración, volvió a circular el caso Matías Villalba, un joven con síndrome de Moebius que deslumbró en el programa Got Talent.
Cada 24 de enero se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Moebius, una enfermedad neurológica poco frecuente que afecta los músculos faciales. La fecha busca visibilizar esta condición y promover la inclusión, con historias que rompen prejuicios, como la del joven que conmovió al jurado de la edición 2023 de Got Talent Argentina con su talento y su mensaje de superación.
Qué es el síndrome de Moebius
El síndrome de Moebius es un trastorno congénito caracterizado por la parálisis de los nervios craneales, principalmente los que controlan los movimientos del rostro y los ojos. Las personas que lo presentan no pueden sonreír, fruncir el ceño ni cerrar completamente los párpados, lo que dificulta la expresión de emociones.
Además, puede estar asociado a problemas para hablar, alimentarse o mover las extremidades, aunque el nivel de afectación varía según cada caso. No es una enfermedad progresiva ni compromete las capacidades intelectuales.
Una historia que conmovió al mundo
En el marco de esta conmemoración, volvió a circular el caso Matías Villalba, un joven con síndrome de Moebius que deslumbró en el programa Got Talent. Con una actuación cargada de sensibilidad, logró captar la atención del jurado y del público, no solo por su talento artístico sino por el mensaje que transmitió sobre la aceptación y la diversidad.
Su participación fue celebrada como un ejemplo de cómo el arte puede ser una herramienta para derribar estigmas y mostrar que la falta de expresión facial no impide comunicar emociones profundas.
Visibilizar para incluir
Especialistas y organizaciones que acompañan a personas con esta condición destacan la importancia de la información y la empatía social. La imposibilidad de sonreír suele generar interpretaciones erróneas, como pensar que quienes tienen Moebius están tristes o desinteresados, cuando en realidad sienten y expresan emociones de otras maneras.
La historia del joven que brilló en Got Talent se suma a muchas otras que demuestran que la inclusión empieza por conocer. En el Día Mundial del Síndrome de Moebius, el desafío es mirar más allá del rostro y reconocer a la persona, su talento y su derecho a ser parte plena de la sociedad.