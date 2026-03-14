Jornada de concientización sobre endometriosis en la ciudad de Santa Fe

Este sábado 14 de marzo, la ciudad de Santa Fe será escenario de una jornada dedicada a visibilizar la endometriosis. La actividad se realizará en el Molino Fábrica Cultural, en Pedro Vittori casi Bulevar, y contará con charlas, clases abiertas y una feria de emprendedoras vinculadas a la causa. La iniciativa es organizada por Chicas Endo, en el marco del Día Internacional de la enfermedad.
La endometriosis provoca dolor intenso y su diagnóstico suele demorarse varios años. Sandra Saavedra, representante de "Chicas Endo", explicó que la enfermedad “se produce cuando el tejido interno que cubre el útero llamado endometrio sale fuera de la cavidad, empieza a viajar por los órganos que tiene cerca como los ovarios, las trompas de Falopio, la vejiga, los intestinos y ahí se crean focos endometriósicos”.
El impacto de la enfermedad en la vida cotidiana de las pacientes es significativo. “Esos focos producen mucho dolor, dolor en las relaciones sexuales y menstruaciones abundantes”, afirmó Saavedra, al tiempo que señaló que muchas mujeres pasan por múltiples consultas antes de recibir un diagnóstico: “A veces no llegan al diagnóstico hasta pasar cinco, ocho o diez años de que ya la enfermedad está instalada”. La jornada busca justamente acortar ese tiempo y promover la detección temprana.
Actividadesyparticipación
El encuentro comenzará a las 17:30 y se extenderá hasta las 20:30, con un programa diverso que incluye charlas de profesionales de la salud, clases de zumba y una feria de emprendedoras. “Mucho más allá de la información, también habrá otras actividades y una forma de interrelacionarse y poder avanzar en el conocimiento de esta problemática”, destacó Saavedra.
La jornada se realizará en El Molino, Fábrica Cultural, Pedro Vittori casi Bulevar.
Los organizadores invitan a los asistentes a lucir algún detalle amarillo, color que representa la concientización sobre la endometriosis: “Los esperamos todos con algo amarillo, algo que diga que esto es el apoyo con el que vamos a querer contar siempre, con el apoyo de la gente y de la familia”, agregó la referente.
Legislación yapoyo alas pacientes
En Santa Fe, la Ley 14.030 apunta a garantizar la atención de mujeres con endometriosis, aunque todavía no está reglamentada.
El diagnóstico precoz puede tardar entre cinco y diez años, según la experiencia de Chicas Endo.
Saavedra explicó que esta norma sería clave para llegar a quienes desconocen que padecen la enfermedad: “Sería una llave para que nosotros podamos llegar a todas esas chicas que todavía no saben que tienen endometriosis… y tal vez esas chicas que no están en nuestro grupo se pueden acercar, igual se pueden acercar las familias, pueden ser también una manera de hacerles llegar el mensaje nuestro”.
La jornada representa un espacio de contención, información y visibilización, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta enfermedad crónica y dolorosa.