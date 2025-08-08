Salud pública

Mendoza endurece sanciones: los padres que no vacunen a sus hijos podrán recibir multas o ser arrestados

Una nueva normativa provincial busca garantizar el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación infantil. Las penas incluyen multas de más de $300 mil, trabajos comunitarios y hasta cinco días de arresto. El sistema educativo y sanitario deberá denunciar los casos.