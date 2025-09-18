Estudios internacionales

Pfizer reveló datos sobre el riesgo de miocarditis tras la vacuna contra el Covid

La farmacéutica publicó información de múltiples investigaciones que analizan la relación entre su vacuna y la miocarditis. Los estudios señalan que el riesgo existe pero es bajo, y que las complicaciones son menos graves que las producidas por la infección de Covid-19.