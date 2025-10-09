Suben los casos

Crece la circulación de la subvariante “Frankenstein” del Covid-19 en Argentina

El último Boletín Epidemiológico Nacional confirma un aumento sostenido de contagios por SARS-CoV-2 impulsados por la subvariante XFG, conocida como “Frankenstein”, una de las más recientes derivaciones de Ómicron.