Confirmaron el primer caso de gripe H3N2 en Tucumán

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán confirmó este lunes el primer caso de gripe A H3N2 subclado K en esa provincia.
El Ministerio de Salud Pública informó que se trata de una mujer de 56 años y reiteró recomendaciones de prevención y vacunación.
Según informó el titular de la cartera sanitaria, Luis Medina Ruiz, se trata de una mujer de 56 años, con domicilio en la ciudad de San Miguel de Tucumán, cuya muestra fue enviada al Instituto Malbrán.
La paciente fue dada de alta y se encuentra en buen estado de salud general, al tiempo que no contagió a ningún miembro de su familia, precisó el ministro.
Medina Ruiz describió que esta situación permitió llevar a cabo “un diagnóstico precoz” y “aplicar el tratamiento correspondiente”.
En este sentido, insistió a los habitantes que concurran a un hospital cercano ante la aparición de los síntomas como cansancio, dolor corporal y fiebre alta.
En tanto, las autoridades reiteran las recomendaciones generales para la prevención y control de la transmisión de las infecciones respiratorias agudas:
Las personas con síntomas respiratorios deben evitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones lo más posible hasta presentar mejoría clínica y haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre (sin uso de antitérmicos).
Personas que viajen o regresen de países con circulación de influenza: