Confirmaron el primer caso de gripe H3N2 en Tucumán

El Ministerio de Salud Pública informó que se trata de una mujer de 56 años y reiteró recomendaciones de prevención y vacunación.

La muestra fue remitida al Instituto Malbrán.
El Ministerio de Salud Pública de Tucumán confirmó este lunes el primer caso de gripe A H3N2 subclado K en esa provincia.

Según informó el titular de la cartera sanitaria, Luis Medina Ruiz, se trata de una mujer de 56 años, con domicilio en la ciudad de San Miguel de Tucumán, cuya muestra fue enviada al Instituto Malbrán.

La paciente fue dada de alta y se encuentra en buen estado de salud general, al tiempo que no contagió a ningún miembro de su familia, precisó el ministro.

Medina Ruiz describió que esta situación permitió llevar a cabo “un diagnóstico precoz” y “aplicar el tratamiento correspondiente”.

En este sentido, insistió a los habitantes que concurran a un hospital cercano ante la aparición de los síntomas como cansancio, dolor corporal y fiebre alta.

Recomendaciones para la población

En tanto, las autoridades reiteran las recomendaciones generales para la prevención y control de la transmisión de las infecciones respiratorias agudas:

  • Mantener completos los esquemas de vacunación contra influenza, SARS-CoV-2, neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y virus sincicial respiratorio.
  • Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón.
  • Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.
  • Evitar compartir objetos personales, como vasos, cubiertos u otros utensilios.
  • Limpiar y desinfectar regularmente las superficies en contacto con personas enfermas, utilizando agua y detergente, jabón o soluciones con alcohol al 70%.
  • Ventilar adecuadamente los ambientes, especialmente en espacios cerrados.

Las personas con síntomas respiratorios deben evitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones lo más posible hasta presentar mejoría clínica y haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre (sin uso de antitérmicos).

Personas que viajen o regresen de países con circulación de influenza:

  • Mantener las medidas generales de prevención de infecciones respiratorias durante el viaje y al regreso.
  • En caso de presentar síntomas respiratorios, evitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones lo más posible hasta presentar mejoría clínica y haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre (sin uso de antitérmicos).
  • Consultar de forma oportuna al sistema de salud ante la progresión o empeoramiento del cuadro clínico, y personas pertenecientes a grupos con mayor riesgo de complicaciones.
