Un pulmón de cerdo modificado logra sobrevivir nueve días en un paciente humano

Un equipo de científicos de la Universidad de Guangzhou, China, logró un avance significativo en el campo del xenotrasplante al realizar con éxito el primer trasplante de un pulmón de cerdo modificado genéticamente en un ser humano.
Investigadores chinos logran mantener funcional un pulmón porcino en un paciente con muerte cerebral, marcando un hito en la medicina traslacional
Un equipo de científicos de la Universidad de Guangzhou, China, logró un avance significativo en el campo del xenotrasplante al realizar con éxito el primer trasplante de un pulmón de cerdo modificado genéticamente en un ser humano.
El receptor, un hombre de 39 años en situación de muerte cerebral tras una hemorragia, recibió el injerto que se mantuvo funcional durante 216 horas, es decir, nueve días, sin signos de rechazo agudo ni infecciones.
Este logro, publicado en la revista Nature Medicine, representa un hito en la medicina traslacional, ya que demuestra por primera vez la viabilidad de un órgano porcino en un cuerpo humano durante un período prolongado.
Los especialistas destacan que, a diferencia de otros órganos como riñones o hígado, el pulmón es particularmente vulnerable debido a su constante exposición al aire y al gran flujo sanguíneo que recibe, lo que lo convierte en un desafío adicional en los trasplantes experimentales.
El procedimiento incluyó la implantación de un pulmón porcino con seis modificaciones genéticas diseñadas para mejorar su compatibilidad con el sistema inmunológico humano. Además, se administró un régimen inmunosupresor complejo que se ajustó según las evaluaciones del estado inmunitario del receptor durante el período postoperatorio.
A pesar de la estabilidad inicial, se observaron complicaciones. A las 24 horas del trasplante, se detectó un edema grave, comparable a la disfunción primaria del injerto, vinculado a una lesión por isquemia-reperfusión. Posteriormente, en los días tercero y sexto, se evidenció rechazo mediado por anticuerpos. Sin embargo, hacia el noveno día, se registró una recuperación parcial del pulmón.
Beatriz Domínguez-Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) de España, calificó este estudio como un "hito en la medicina traslacional". Destacó que, aunque el pulmón es un órgano más difícil de preservar que otros con los que ya se han realizado trasplantes experimentales, este avance abre nuevas posibilidades en el campo del xenotrasplante.
Por su parte, Rafael Matesanz, fundador de la ONT, señaló que, aunque este logro demuestra la viabilidad del trasplante de pulmón porcino, aún existen muchas incógnitas que deben resolverse. Afirmó que la posibilidad de una buena evolución de este tipo de injertos en pacientes humanos con una supervivencia aceptable es aún lejana y más complicada que en el caso de riñones o hígado.
La escasez de órganos para trasplante es una preocupación global. Según datos del Observatorio Global de Donación y Trasplante, en 2024 se realizaron 8.236 trasplantes de pulmón en todo el mundo, pero la demanda supera ampliamente a la oferta.
Solo en la Unión Europea, 2.221 pacientes recibieron un trasplante, mientras que 3.926 permanecieron en lista de espera, y 216 de ellos fallecieron antes de acceder a la operación.
Si el xenotrasplante pulmonar logra consolidarse como una opción clínica segura, podría transformar el acceso al trasplante de pulmón y aliviar de manera decisiva la escasez actual de órganos.
Sin embargo, los especialistas advierten que se requiere una mayor investigación y desarrollo para superar los desafíos técnicos e inmunológicos que aún persisten.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.