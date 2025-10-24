#HOY:

El transporte público de colectivo será gratuito durante las elecciones en Santa Fe

Se da al cumplir con la Ordenanza Nº 12.655. Cuál será el horario en el que regirá.

El colectivo no tendrá costo en la capital santafesina. Crédito: Manuel Fabatía
 13:10
Por: 

En el marco de las elecciones legislativas nacionales de este domingo 26 de octubre, el servicio del transporte público urbano de pasajeros será costo en la ciudad de Santa Fe.

Esto se debe a que, durante el desarrollo de la jornada electoral, se encontrará en vigencia la Ordenanza N.º 12.655 que establece la gratuidad del transporte público urbano de pasajeros en todas las líneas de colectivos de la ciudad.

El colectivo no tendrá costo en la capital santafesina. Crédito: Flavio RainaEl colectivo no tendrá costo en la capital santafesina. Crédito: Flavio Raina

La medida regirá durante el desarrollo de los comicios de este domingo, de 7 a 19, con el objetivo de facilitar la movilidad de los vecinos que deban trasladarse para emitir su voto y ejercer así su derecho a elegir a sus representantes. El servicio se brindará con frecuencia de domingo.

El colectivo no tendrá costo en la capital santafesina. Crédito: Manuel FabatíaEl colectivo no tendrá costo en la capital santafesina. Crédito: Manuel Fabatía

Desde el 2019 rige en Santa Fe la ordenanza aprobada por el Concejo Municipal, que establece la gratuidad del transporte público los días de elecciones primarias, de los comicios generales y de la segunda vuelta (en caso de existir), tanto provinciales como nacionales.

Ordenanza N.º 12.655

Ordenanza_12655 by El Litoral

