El transporte público de colectivo será gratuito durante las elecciones en Santa Fe

Se da al cumplir con la Ordenanza Nº 12.655. Cuál será el horario en el que regirá.
En el marco de las elecciones legislativas nacionales de este domingo 26 de octubre, el servicio del transporte público urbano de pasajeros será costo en la ciudad de Santa Fe.
Esto se debe a que, durante el desarrollo de la jornada electoral, se encontrará en vigencia la Ordenanza N.º 12.655 que establece la gratuidad del transporte público urbano de pasajeros en todas las líneas de colectivos de la ciudad.
La medida regirá durante el desarrollo de los comicios de este domingo, de 7 a 19, con el objetivo de facilitar la movilidad de los vecinos que deban trasladarse para emitir su voto y ejercer así su derecho a elegir a sus representantes. El servicio se brindará con frecuencia de domingo.
Desde el 2019 rige en Santa Fe la ordenanza aprobada por el Concejo Municipal, que establece la gratuidad del transporte público los días de elecciones primarias, de los comicios generales y de la segunda vuelta (en caso de existir), tanto provinciales como nacionales.
