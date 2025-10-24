El Registro Civil de Santa Fe abrirá este fin de semana para entregar más de 13 mil DNI pendientes
Las oficinas de toda la provincia atenderán el sábado y el domingo para facilitar la entrega de documentos a ciudadanos habilitados para votar que aún no los retiraron. Hay más de 13 mil DNI listos para ser retirados.
Las oficinas de toda la provincia atenderán el sábado y el domingo Créditos: Luis Cetraro
De cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre, elRegistro Civilde la Provincia de Santa Fe anunció que abrirá sus puertas durante el fin de semana para entregar los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) que todavía no fueron retirados.
Según informó, Sergio Duarte, director provincial del Registro Civil,el organismo, hay 13.547 documentos pendientes de entrega en todo el territorio santafesino.
El operativo busca garantizar que todas las personas en condiciones de votar puedan hacerlo sin inconvenientes por la falta de su documento.
El objetivo es agilizar la entrega de los DNI ya tramitados Créditos: Flavio Raina
Atención especial durante el fin de semana
El Director del organismo informó que las oficinas del Registro Civil abrirán el sábado 25 de octubre de 9 a 12 horas, y el domingo 26, durante el desarrollo del acto electoral, de 9 a 16 horas.
Durante esos horarios, los ciudadanos podrán acercarse a retirar sus documentos, sin necesidad de turno previo. El objetivo es agilizar la entrega de los DNI ya tramitados y disponibles en las delegaciones, especialmente para quienes lo necesiten para votar.
Más de 13 mil DNI por entregar
De acuerdo con los registros oficiales, hasta el miércoles 22 de octubre había 13.547 DNI listos para ser retirados en distintas localidades de la provincia. La cifra incluye documentos gestionados tanto por actualización de datos como por renovación o extravío, y que ya se encuentran en las dependencias del Registro Civil correspondientes.
Hay 13.547 DNI listos para ser retirados en distintas localidades
En algunas ciudades, el número de documentos pendientes es particularmente alto. Por eso, el organismo provincial dispuso reforzar la atención en los centros de mayor demanda. Además, recordó que los ciudadanos pueden consultar el estado de su trámite en el sitio oficial del Registro Nacional de las Personas: mitramite.renaper.gob.ar
Canales de contacto y consultas
Para quienes tengan dudas o necesiten asistencia, el Registro Civil también habilitó líneas de WhatsApp para consultas: 11 5126 1789 / 342 640 0215
A través de estos canales se podrá obtener información sobre el estado del trámite, el lugar donde fue enviado el DNI y los horarios específicos de atención de cada oficina.
Desde el Registro Civil recordaron que solo se puede votar con el documento que figura en el padrón electoral o con una versión posterior. Es decir, si el votante tramitó un nuevo ejemplar, debe presentarse con el último emitido, incluso si aún no fue actualizado en el padrón.
El Documento Nacional de Identidad (DNI) en cualquiera de sus formatos válidos —libreta celeste, tarjeta o ejemplar digital— es el único instrumento habilitado para votar. No se aceptan constancias de trámite ni versiones digitales de la aplicación “Mi Argentina”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
