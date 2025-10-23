Para tener encuenta

¿Cómo justificar el no voto en las elecciones legislativas del 26 de octubre 2025?

El próximo domingo 26 de octubre se celebran las elecciones nacionales. Los ciudadanos de entre 18 y 70 años que figuran en el padrón tienen obligación de votar. Quienes no lo hagan deben justificar su ausencia dentro de los 60 días posteriores o afrontar una multa y quedar registrados como infractores.