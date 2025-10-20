#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
Elecciones 2025

¿Dónde voto?: consultá el padrón definitivo para las Legislativas nacionales

La Cámara Nacional Electoral habilitó el padrón definitivo para las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. Podés consultar tu establecimiento, mesa y número de orden desde El Litoral, en cualquier dispositivo. Acá te contamos cómo hacerlo y qué se elige ese día.

¿Dónde voto?: consultá en El Litoral
 16:42
Por: 

Los ciudadanos ya pueden verificar su lugar de votación para las Legislativas nacionales 2025. En El Litoral habilitamos el acceso directo para chequear tus datos y seguir toda la cobertura electoral. Ingresá acá: https://www.ellitoral.com/especiales/Elecciones-2025/resultados-generales-2025.

¿Dónde voto?: consultá en El Litoral

Cómo consultar el padrón

La consulta es gratuita y se realiza en el sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral. Debés ingresar tu DNI, género y distrito. El sistema devuelve nombre, escuela asignada, dirección, mesa y número de orden.

Para evitar demoras, se recomienda verificar con anticipación y anotar la mesa y el número de orden. Si tu escuela cambió respecto de elecciones anteriores, el padrón lo reflejará de inmediato.

Foto: Flavio Raina

Qué se vota el 26 de octubre

En estas legislativas se renuevan 127 bancas de Diputados y 24 bancas del Senado. Es una elección de mitad de mandato que definirá el nuevo equilibrio del Congreso.

Santa Fe, como el resto del país, elegirá diputados nacionales; además, ocho distritos renovarán sus tres senadores. Verificá tu categoría y distrito en la consulta oficial.

Adiós al cuarto oscuro. Desde este año, las elecciones serán con boxes de votación y BUP. Foto: Flavio Raina

Boleta Única Papel: lo nuevo

Por primera vez en elecciones nacionales, se usará Boleta Única Papel (BUP). El Gobierno nacional publicó guías y un simulador para practicar cómo marcar tu opción de manera correcta.

La BUP simplifica el cuarto oscuro y reduce el faltante de papeletas. Informate antes de ir a votar para minimizar errores de marcación o firmas fuera de casillero.

Mirá tambiénA días de las legislativas nacionales, qué hay que saber de la nueva Boleta Única Papel

Consejos útiles

Llevá tu DNI vigente y llegá con tiempo. Revisá accesos y alternativas de transporte. Si necesitás asistencia, el establecimiento contará con autoridades de mesa y personal de apoyo.

Si la web presenta demoras, reintentá en minutos u optá por los accesos alternativos que ofrece la Justicia Electoral. Guardá una captura con escuela, mesa y orden.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Elecciones 2025
Boleta Única Papel
Cámara de Diputados de la Nación
Senado de la Nación

