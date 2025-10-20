Elecciones 2025

¿Dónde voto?: consultá el padrón definitivo para las Legislativas nacionales

La Cámara Nacional Electoral habilitó el padrón definitivo para las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. Podés consultar tu establecimiento, mesa y número de orden desde El Litoral, en cualquier dispositivo. Acá te contamos cómo hacerlo y qué se elige ese día.