¿Dónde voto?: consultá el padrón definitivo para las Legislativas nacionales
La Cámara Nacional Electoral habilitó el padrón definitivo para las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. Podés consultar tu establecimiento, mesa y número de orden desde El Litoral, en cualquier dispositivo. Acá te contamos cómo hacerlo y qué se elige ese día.
La consulta es gratuita y se realiza en el sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral. Debés ingresar tu DNI, género y distrito. El sistema devuelve nombre, escuela asignada, dirección, mesa y número de orden.
Para evitar demoras, se recomienda verificar con anticipación y anotar la mesa y el número de orden. Si tu escuela cambió respecto de elecciones anteriores, el padrón lo reflejará de inmediato.
¿Dónde voto?: consultá en El Litoral. Foto: Flavio Raina
Qué se vota el 26 de octubre
En estas legislativas se renuevan 127 bancas de Diputados y 24 bancas del Senado. Es una elección de mitad de mandato que definirá el nuevo equilibrio del Congreso.
Santa Fe, como el resto del país, elegirá diputados nacionales; además, ocho distritos renovarán sus tres senadores. Verificá tu categoría y distrito en la consulta oficial.
Adiós al cuarto oscuro. Desde este año, las elecciones serán con boxes de votación y BUP. Foto: Flavio Raina
Llevá tu DNI vigente y llegá con tiempo. Revisá accesos y alternativas de transporte. Si necesitás asistencia, el establecimiento contará con autoridades de mesa y personal de apoyo.
Si la web presenta demoras, reintentá en minutos u optá por los accesos alternativos que ofrece la Justicia Electoral. Guardá una captura con escuela, mesa y orden.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.