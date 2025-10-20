Adorni minimizó los dichos de Trump

El vocero presidencial, Manuel Adorni, salió a relativizar este lunes las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que la Argentina “lucha por su vida”. El funcionario sostuvo que las palabras del mandatario norteamericano deben leerse en contexto y valoró el respaldo financiero de Washington al Gobierno argentino.
“Decimos que estamos en un momento complicado, falta mucho por recorrer, pero hay que entender el contexto, a quién se lo dijo. Imaginate que si estamos muriendo jamás aprobarían una ayuda financiera”, señaló Adorni en declaraciones al programa “La Casa”, transmitido por streaming.
Según el vocero, el comentario de Trump fue interpretado “con malicia” y con fines políticos. “Claramente, en esa definición Argentina no es un país al que le vaya bien. Lo decimos nosotros mismos en campaña: se trata de seguir avanzando o volver dos años atrás, a la inflación del 200 por ciento y al desorden del kirchnerismo”, apuntó.
Durante la entrevista, Adorni recordó que la ayuda de Estados Unidos no es un hecho aislado. “Este apoyo se vio con México durante el Efecto Tequila, y en 2003 con Uruguay, que funcionó como un puente hacia un acuerdo con el Fondo”, explicó.
El funcionario hizo referencia al rescate financiero de 1994, cuando el gobierno de Bill Clinton aprobó una línea de crédito de 20 mil millones de dólares para evitar el colapso económico mexicano tras la devaluación del peso.
“En aquel entonces también se trató de un respaldo político y financiero a un país en crisis. Hoy, el swap de monedas con Estados Unidos demuestra confianza en el rumbo económico de la Argentina”, afirmó.
El Banco Central había informado que el objetivo del acuerdo con Washington es “contribuir a la estabilidad macroeconómica, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento sostenible”.
“El camino es complicado”
En otro tramo de la entrevista, Adorni reconoció las dificultades del presente, aunque insistió en que el Gobierno mantiene una hoja de ruta clara. “Hay sectores que están bien, que han logrado estar mejor, y otros que no. La idea es que todo lo que estamos haciendo sea para un país con crecimiento, inflación cero e inversiones. El camino es complicado, pero hay que transitarlo”, expresó.
“Obviamente estamos en un momento complicado, hay gente que la pasa mal, pero es un momento bisagra para dar un salto hacia una Argentina mejor”, agregó.
El vocero también se refirió a la interpretación electoral que, según él, se hizo de las declaraciones de Trump. “Se intenta instalar que La Libertad Avanza llega de la peor manera al domingo, cuando en realidad estamos consolidando apoyo internacional y confianza”, sostuvo.
Adorni confirmó el cambios en el Gabinite. Foto: Archivo
Cambios en el Gabinete
Adorni confirmó además que dejará su cargo tras las elecciones para asumir como legislador porteño, junto con Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes ocuparán bancas en el Congreso Nacional.
Respecto de las versiones sobre una posible incorporación de Santiago Caputo al Ejecutivo, dijo que “no hay definiciones” y que “históricamente, la vocería ha estado dentro de la Jefatura de Gabinete”.
“En la Secretaría de Comunicación, el nuevo secretario será Javier Lanari, y en Vocería puede haber otro. Lo importante es mantener el mismo esquema de comunicación transparente con la sociedad”, indicó.
De esta forma, el funcionario se despide del rol que lo posicionó como una de las voces más visibles del Gobierno, en medio de un escenario económico y político de fuerte exposición internacional.
