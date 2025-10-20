"Consistente y clara": la definición de China sobre la relación comercial con Estados Unidos

China mantiene una postura consistente y clara respecto a los asuntos comerciales con Estados Unidos y considera que ninguna de las partes se beneficiaría de una guerra arancelaria o comercial, afirmó este lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China Guo Jiakun. Guo hizo estas declaraciones en una rueda de prensa habitual en respuesta a informes de prensa que sostienen que Estados Unidos ha incluido las tierras raras, el fentanilo y la soja como tres preocupaciones principales que discutirá con China.
"Ambas partes deben resolver los problemas relacionados mediante negociaciones basadas en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo", ratificó el vocero.
El vice primer ministro chino He Lifeng, también responsable principal de China para los asuntos económicos y comerciales con Estados Unidos, sostuvo el sábado una videollamada con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, durante la cual las dos partes acordaron llevar a cabo una nueva ronda de consultas económicas y comerciales lo antes posible.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. Crédito: REUTERS/Ken Cedeno
Ambas partes mantuvieron intercambios sinceros, profundos y constructivos sobre la implementación del importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado durante sus conversaciones telefónicas desde principios de este año, como también acerca de cuestiones clave en las relaciones económicas y comerciales bilaterales.
Qué pasa con Taiwán
Un portavoz de defensa chino advirtió el viernes a Estados Unidos contra sus intentos peligrosos de jugar la "carta de Taiwán" y armar a la región de Taiwán de China, y advirtió que cualquier acción de ese tipo tendrá para Estados Unidos un alto precio. Zhang Xiaogang, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional chino, hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta de los medios de comunicación sobre la nueva Ley de Autorización de Defensa Nacional aprobada por el Congreso de Estados Unidos, que incluye disposiciones para canalizar fondos por un total de 1.000 millones de dólares para fortalecer su llamada cooperación militar con Taiwán.
Las disposiciones negativas de la ley relacionadas con China interfieren flagrantemente en los asuntos internos de China, socavan la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China, además, perturban la paz y la estabilidad mundiales, dijo Zhang.
El presidente chino, Xi Jinping. Crédito: Xinhua/Xie Huanchi
Al expresar una firme oposición a estas disposiciones, Zhang enfatizó que la cuestión de Taiwan es la primera línea roja que no se debe cruzar en las relaciones China-Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Crédito: REUTERS/Elizabeth Frantz
Instó a Estados Unidos a adherirse plenamente al principio de una sola China y a los tres comunicados conjuntos China-Estados Unidos, a cumplir firmemente su promesa de no apoyar la "independencia de Taiwan" y a abstenerse de enviar señales erróneas a los separatistas proclives a la "independencia de Taiwan" o de participar en cualquier tipo de interacción militar con la región de Taiwan de China.
